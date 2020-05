Futbolistas de Intermedia se reinventan

El futbolista es una figura bien ponderada fruto del crecimiento global del mundo fútbol, hasta inclusive llegó a generar el prejuicio que sostiene que siempre cuenta con un caudal importante de ingresos. Desde que se oficializó el parate, han pasado más de 70 días y el escenario pandémico en nuestro país desnudó una cruda realidad. A tal punto que algunos jugadores, en especial de la Intermedia, división inmediata a la categoría mayor, se encuentran realizando actividades extrafutbolísticas para poder solventar a sus familias.

Sergio Rojas, futbolista de Ameliano, que milita en la Intermedia, incursionó en el negocio de la venta de huevos, actividad que promociona a través de las redes sociales y le generó un importante oxígeno económico. Apostado en una vereda, en un barrio de la ciudad de Asunción, con sus productos, lejos su máxima pasión: la cancha y jugar al fútbol. La receptividad fue positiva, varios futbolistas de renombre fueron para comprar su producto.

Recordó que con su Sportivo Ameliano, siendo capitán, había dado la gran nota en un encuentro de Copa Paraguay 2019, dejando fuera a Fulgencio Yegros. Una noche épica en lo personal, su equipo ganó 3-0, siendo el artífice anotó de hat-trick y elegido figura de aquel cotejo.

OTRO TAMBIÉN LUCHA. Daniel Pérez es otro que se destaca en filas del club Rubio Ñu. También se propuso y consiguió sobresalir en la actividad con la venta de productos básicos de limpieza. “No tenemos noticias nuevas ni positivas, todo indica que el torneo de la Intermedia ya no se juega por este año”, señalaba y continuó expresando que “nos comunicaron que teníamos que ver la manera de sobrellevar lo económico porque en el club no se generaban ingresos y ya no íbamos a percibir salarios, los últimos cobros fueron febrero y días trabajados de marzo”, indicaba.

“Puedo vender gran cantidad de mis productos, yo dependía exclusivamente del fútbol”, mencionó Daniel y citó los productos que viene negociando: Lavandina, alcohol en gel, detergente, también tapabocas personalizado y alfombras desinfectantes. Confesó además que la entrega la realiza de manera personal sin costo alguno, tomando los recaudos sanitarios para el traslado y posterior entrega de los productos.