Funko pop, una pasión para coleccionistas

Ariel Bogado, dueño de la firma, señala que nunca imaginaron llegar hasta donde hoy se encuentran, y asegura que seguirán innovando para dar a sus fieles clientes lo mejor.

“Nos sentimos muy bien con todo el afecto y la preferencia de los coleccionistas, y eso se siente, se nota ya que somos mencionados de grata manera en varios grupos. No sé si somos los preferidos, pero creo que logramos entrar en el corazón de varios Freak’s, también gracias a Freak he conocido gente maravillosa, con las que he formado una buena amistad”, añade.

Entre los funkos más pedidos están las figuras conocidas por todos como el Baby Yoda, Din Djarin, el mandaloriano interpretado por el genial Pedro Pascal. Tampoco pueden faltar los Blockbuster (éxitos de taquilla) y Marvel con su ícono Iron Man; Star Wars con el temible Darth Vader y DC Comics con la inigualable Wonder Woman.

Inicios

Freak Store se inicia en el 2017 sobre dos estantes flotantes luego del nacimiento de la pequeña Lucy, hija de Ariel.

“Cuando la mamá de Lucy recibe un premio por maternidad de una cooperativa y me consulta en que podríamos invertir, eso me incentiva a dar el primer paso. Entonces, con eso y algunos ahorros míos realizamos la primera importación de funko pop exclusivos de Marvel y otras figuras en su mayoría de X-Men”, comenta Bogado.

El nombre fue idea de Melissa (mamá de Lucy). Luego crearon su página en Instagram, ofrecieron sus productos en Facebook, feria de universidades entre otros, para luego abrir su local propio en Asunción. Poco a poco fueron ganando fieles clientes, hoy esparcidos por todo el país.

¿Cómo nació el amor por los funkos? Esta pregunta no podía faltar. “El amor por la figuras nace desde muy pequeño. Desde siempre soñé con tener mi propia colección y gracias al fanatismo por las películas del universo cinematográfico de Marvel, para ser más específico, Iron Man, pude iniciar mi colección personal, que comprenden todos los Funko Pop Exclusivos de Iron Man; algunos de Star Wars y los de Kylo Ren y Obi wan. También están los rock, ya que, luego del cine la música es otra de mis pasiones. En la tienda también tenemos figuras de Hot Toys de escala 1/6 que pueden admirar”, indica Ariel.

Actualmente, la tienda se encuentra cerrada, preparando nuevas novedades y un nuevo lugar físico donde los clientes podrán disfrutar de unos excelentes café, mientras leen sus comics favoritos. Igualmente prevén ofrecer nuevos y exclusivos productos, y no solamente se podrán comprar sino también admirar figuras de colección exclusiva. “En definitiva, se vienen grandes sorpresas para los Freak maniáticos”, agrega Ariel.