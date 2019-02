Funcionarios renunciantes en el MEC quedaron en el limbo

Toda una oficina del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había renunciado a sus cargos en noviembre del año pasado, exigiendo su comisionamiento a otras oficinas de la cartera. Tres jefas y una directora de Bienestar Estudiantil denuncian ahora que desde la Dirección de Talento Humano aún no atienden el pedido de renuncia al cargo, por lo que no tienen tareas específicas que cumplir.

“Cambiaron las cerraduras de las oficinas y ya no podemos entrar”, lamentaron. Aseguran que son funcionarias técnicas y de carrera en el MEC.

Cumplían funciones en la Dirección de Bienestar, cuyas oficinas están sobre la calle Independencia Nacional.

Todo comenzó hacia octubre del año pasado, cuando cerca de 15 funcionarios entraron en conflicto con la actual directora general de Bienestar Estudiantil, Killy Moleda. La nueva en el cargo recibió denuncias de supuesto maltrato de parte de trabajadores de su dependencia.

También surgieron problemas con la amiga cercana del ministro Eduardo Petta y su familia, la licenciada en administración Carmen Colarte, quien se encarga de la verificación del almuerzo escolar, pese a no tener perfil para esta función.

TIEMPO. Finalmente y luego de una semana de esperar en la oficina de Talento Humano, el director general de esta dependencia, Jorge Martínez, pidió más paciencia a los funcionarios renunciantes, informaron desde el MEC.

“Los plazos entre la renuncia y la presentación de documentos ya se cumplieron, pasaron dos meses desde que entregamos, pero el director no se hace encontrar”, indicaron. Incluso se habían retrasado las vacaciones de los empleados debido a que la directora de Bienestar, Moleda, no aprobaba las salidas. ÚH intentó comunicarse con Jorge Martínez, pero no respondió a los llamados a su celular.

No hay dirección en Almuerzo Escolar

A dos semanas del inicio de clases, el jueves 21 de febrero, dependencias del MEC siguen vacantes,

como es el caso de la Dirección de Alimentación Escolar, donde la directora Milena Fernández puso el cargo a disposición en noviembre del año pasado. La misma asiste a la cartera educativa, pero sin cumplir funciones ya que no recibe información desde la Dirección General de Bienestar Estudiantil, que se ocupa del alimento escolar.