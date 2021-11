Funcionarios de Petropar buscan presionar a Hacienda

La medida de fuerza reivindica tres puntos; el primero tiene que ver con la posible apropiación de los USD 50 millones; el segundo hace referencia al pedido de aprobación del Equipo Económico de la utilización de USD 30 millones del ente para la construcción de una moderna planta alcoholera en Troche; y el tercer punto se refiere a mejorar los precarios contratos con que mantienen por años a muchos funcionarios de la estatal.

Jorge Dick, secretario general del gremio, señaló que el inicio de la huelga dependerá del resultado de una reunión que mantendrán hoy con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en horario a confirmar.

DUDAS. El funcionario sindicalizado del ente precisó que no tienen en claro qué destino le dará Hacienda a los USD 50 millones, pertenecientes a Petropar y que están siendo resguardados con recelo para el pago a PDVSA. “Nuestra gran duda es a qué quiere destinar Hacienda ese dinero. Dicen que es para cubrir necesidades o algún tipo de déficit financiero que surja en el presupuesto del año que viene, porque la ley de austeridad obliga a Petropar a ofrecer como una ayuda de unos USD 50 millones de su fondo para sostener a otras instituciones”, explicó Dick.

Pero lo que aumentó las sospechas de los funcionarios sobre el destino real que tendría el monto mencionado es que varias instituciones estatales mantienen una deuda de G. 210.000 millones con el ente petrolero, que alegan que no pueden pagar por la falta de liberación de fondos de parte de Hacienda.

“El Ministerio de Obras Públicas, las gobernaciones, la INC y la Policía Nacional alegan que no pagan porque Hacienda no les libera el dinero y ahora Hacienda quiere que Petropar le transfiera los USD 50 millones, o sea, son muchas cosas que a nosotros no nos cierran”, resaltó Dick.

APORTES. El funcionario de Petropar comentó que, de hecho, el ente otorga un aporte intergubernamental de G. 110.000 millones cada año, como un puntal financiero para sostener a otras instituciones estatales.

Este aporte se puede realizar en diez pagos, pero ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, el ente petrolero adelantó esta suma en su totalidad ya durante el mes de julio de este año. “Esto sin contar que Petropar ya le otorgó al Fisco, a noviembre de este año, USD 32 millones”, concluyó Dick.

Además, piden que el Equipo Económico autorice una nueva inversión en la planta alcoholera de Troche, pese a las pérdidas que hace años arrastra la citada planta.



