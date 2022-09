Funcionarios hablan de quiebra técnica de Copaco

En un circular que trascendió se muestra que Copaco tuvo como ingreso totales por venta de servicios en noviembre del 2021 alrededor G. 367.667 millones en comparación con los ingresos del 2016 cercano a los G. 603.537 millones, casi el doble.

“No hay dotación, no hay insumos, los móviles están todos caídos, no hay más reparación, no es culpa del trabajador, es culpa de los administradores actuales”, manifestó un trabajador que prefirió resguardar su identidad.

Agrega que otra preocupación de los trabajadores, es que en el último mes se pagaron los salario en cuatro grupos iniciando por los que menos ingresos perciben hasta llegar a los salarios más alto, mientras que los trabajadores que tienen cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) no cobraron aún.

Señalan que Copaco está en una “quiebra técnica” y que a esto se suma la falta de cumplimiento de beneficios contemplados en el contrato colectivo. “Hay una montaña de demandas contra la Copaco con orden perentoria y no solamente de los trabajadores, sino también de los proveedores, por falta de pago”, mencionó el funcionario.

Por su parte, el presidente de Copaco, Sante Vallese, negó esta situación y señala que, como muchas empresas, Copaco fue golpeada por la pandemia.

“En la empresa estamos priorizando algunas inversiones que se están haciendo y estamos pagándole a la gente, hicimos este mes un fraccionamiento”, reconoció.

Afirmó que todo el plantel ya recibió su salario. “Copaco ni en su peor momento, en la pandemia que estuvo cerrado dejó de pagarle un solo mes a nadie”, indicó.