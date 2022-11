Funcionaria revela que hace 5 meses informó de supuesta muerte de Denis

“Tengo esta información e hice llegar a las autoridades para que verifiquen. Si verificaron o no, no sé. Yo hago mi parte, que es pasar información. Si eso es verdad o no y se actuó en consecuencia, eso ya no puedo decir”, afirmó, para luego asegurar que el dato fue pasado al entonces ministro de Justicia, Édgar Olmedo, y al que fuera viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez, quien hoy está al frente de la institución.

Coronel reveló mensajes que envió a Édgar Olmedo informando también sobre el supuesto fatal desenlace de otro de los secuestrados, Félix Urbieta, que habría desaparecido en el río Aquidabán. El 27 de mayo pasado se habrían pasado los datos.

Coronel explicó que decidió sacar el tema a la luz para que las autoridades hagan su trabajo. “El costo de esta verdad no sé cuál va a ser, pero me parecía que tenía que salir a hablar. Hay que investigar”, afirmó la funcionaria.

DECLARACIÓN. Horas después de realizar las declaraciones, Ana Dina Coronel fue citada por el fiscal antisecuestro Federico Delfino para que brindara detalles del hecho.

La mujer declaró durante varias horas y también mantuvo una charla con Lorena Denis, una de las hijas de la víctima de secuestro.

Tras el referido trámite, el fiscal Delfino señaló que a partir de ahora chequearán si las informaciones dadas por Coronel “corrieron por los canales pertinentes”.

Lamentó que el Ministerio Público tuviera que enterarse recién ayer de la supuesta ubicación de Denis. Indicó que irán al sitio una vez que la FTC esté desplegada allí.

Añadió que no descarta llamar a declarar al ex ministro Olmedo.

Por otra parte, la ex coordinadora se refirió a la polémica suscitada el pasado 26 de octubre, con el féretro de Osvaldo Villalba, abatido por la FTC, en el Buen Pastor para que su hermana, Carmen Villalba, le dé el último adiós.

Villalba, a través de su abogada Daisy Irala, solicitó ser llevada al Cementerio de la Recoleta; el pedido fue denegado. La población del penal habría salido en defensa de Villalba y amenazaron con una movilización, según reveló Coronel.

Alrededor de las 16:15 de aquella jornada, dijo que reciben la autorización verbal de Taboada para que el féretro ingrese por cinco minutos.



