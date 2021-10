Fuerzas políticas se disputan hoy la mayor puja electoral en capital

Son siete los candidatos a intendente en capital, pero solo tres protagonizan la principal disputa, uno no logró posicionarse y otros tres son testimoniales.

El primero es Óscar Nenecho Rodríguez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), respaldado por el cartismo, y el que tiene más probabilidades, según las encuestas. Asumió como intendente tras la renuncia de Mario Ferreiro y luego abandonó el cargo para candidatarse. Su corta gestión le sirvió igualmente para posicionarse con el electorado asunceno.

Le sigue el principal opositor, Eduardo Nakayama, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que pudo concretar una alianza con los partidos Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN) y Hagamos (PPH), de los cuales los dos primeros desistieron de presentar postulantes propios al cargo de jefe comunal.

Sin embargo, el empresario no logró consolidar un frente opositor unido al desprenderse del voto progresista en la capital y no convenció a gran parte del electorado. No obstante, el descontento por la gestión del gobierno colorado podría dar vuelta el resultado a su favor.

Así, la tercera es la joven Johanna Ortega, de la alianza Asunción para Todos, que comenzó con una imagen débil por ser poco conocida, pero en los últimos días tomó gran visibilidad y fortaleció su figura al lograr el destape de un escandaloso caso de sobrefacturaciones en la Municipalidad de Asunción en compras públicas con fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19. La candidata solicitó información pública y al no recibir respuesta, recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que obligó a la Comuna a publicar las facturas.

Tiene el apoyo de varios sectores progresistas y de tres senadores del Frente Guasu, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez y Jorge Querey. De hecho, su candidatura surgió luego de que este último descabalgara, lo que dividió a la concertación.

El cuarto es el candidato del Frente Guasu, Luis Narvaja, que también se postuló tras la renuncia de Querey e igual que Ortega, tuvo poco tiempo para posicionarse en preferencia del electorado. Representa a los bañados y va acompañado de cuatro senadores del Frente Guasu, Fernando Lugo, Hugo Richer, Sixto Pereira y Miguel Kencho Rodríguez.

Silencio. El escandaloso caso de sobrefacturación en la Municipalidad puso en aprietos a Nenecho, que se llamó a silencio, al igual que todos los referentes cartistas, a días de las elecciones.

La oposición, encabezada por Nakayama, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público y la Contraloría ya solicitó informes a la administración, emplazando por cinco días para una respuesta.

IMPORTANTE FEUDO. Asunción, como los 261 distritos, elige hoy un intendente y como capital, 24 miembros titulares de la Junta Municipal con la misma cantidad de suplentes.

Existen 23 listas de concejales y la Justicia Electoral recomienda acceder al simulador de voto antes de ir al local de votación, en la web simuladoroficial.tsje.gov.py.

De los 4.644.536 electores habilitados para votar a nivel nacional, 431.876 son de Asunción, que se ubica como la tercera zona con mayor cantidad de electores, después de los departamentos de Central y Alto Paraná.

Por eso, la capital del país es un feudo de gran relevancia para el poder político y podría otorgar una visión posible para el 2023.

VOTO JOVEN. La Justicia Electoral espera una participación importante que puede superar el 60% a nivel país. En Asunción, sobre todo la oposición apela al voto joven, que en esta ciudad alcanza una cantidad de 112.309 habitantes del total habilitado para votar.

Urnas. La otra novedad es el uso de las urnas electrónicas y el desbloqueo de listas cerradas, por lo que se espera saber cuál será la composición de concejales con este nuevo fenómeno.



Lista 1 - ANR

Desagüe. El candidato del Partido Colorado tiene como principal propuesta mejorar el sistema de desagüe pluvial para lograr una ciudad sin raudales. También contar con wifi en las plazas y mejorar la infraestructura del transporte público. Está apadrinado políticamente por el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. Fue presidente de la Junta Municipal y después intendente para completar el periodo de Mario Ferreiro.



Lista 5 - JA

Orden. El intendentable liberal, de la alianza Juntos por Asunción, tiene como objetivo el orden financiero y administrativo de la Municipalidad, además de una ley de capitalidad. Su padrino político es el empresario Norman Harrison, que tiene intenciones presidenciales para el 2023. Nakayama es apoyado por varios sectores de la oposición y no cuenta con antecedentes de cargos públicos, además del área educativa universitaria.



Lista 4 - APT

Transparencia. La candidata socialista pertenece al Partido País Solidario y se lanza por la Alianza Asunción para Todos. Su principal propuesta es lograr una gestión transparente para que cada ciudadano conozca a dónde van destinados los fondos y priorizar los servicios públicos. Es apadrinada políticamente por el senador Jorge Querey. Fue funcionaria de IPS y su carrera política se desarrolló dentro del movimiento feminista.



Lista 40 - CNFG

Servicios. El candidato del Frente Guasu es del Partido Tekojoja y representa a los bañados de Asunción. Su principal propuesta de gestión es hacer que los servicios públicos sean más eficientes. Su padrino político es el senador Sixto Pereira. No cuenta con antecedentes en la función pública, pero sí con una gran trayectoria social como bombero y en la organización de los bañados y su reclamo por una defensa costera para Asunción.