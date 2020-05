Fuerte temporal causó grandes destrozos en San Pedro

El fenómeno fue cortó pero lo suficiente para dejar a su paso cuantiosos daños materiales pero felizmente no se reportaron víctimas humanas, según datos preliminares unas 30 casas fueron afectadas, algunas alcanzadas por la caída de árboles, un poblador se quejó contra algunos propietarios de sitios vacíos que no podan sus árboles.

Ya se pidió ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional principalmente para la provisión de chapas que es lo fundamentalmente en este momento porque siguen las precipitaciones en la zona.

Esteban González intendente señaló que la Intendencia no cuenta con muchos recursos en este momento pero que ya está recurriendo a la Gobernación y la Secretaría de Emergencia Nacional y espera que la ayuda llegue hoy o mañana. Víctor Olmedo, uno de los afectados y cuya vivienda fue muy afectada por la caída de un árbol encima de ella se quejó porque según explicó “hace un tiempo que venía pidiendo al dueño de un sitio vacío de al lado que mande podar sus árboles porque representaba un peligro, pero no me hizo caso y ahora varias ramas cayeron encima de mi casa dejando cuantiosos daños materiales que espero que el propietario le pueda resarcir”. CA