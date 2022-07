Fuego cruzado

“Se pueden buscar espónsores específicos para esta misión. Hay ofertas de espónsores que se pueden volver a reflotar; se pueden hablar con inversores internacionales que estaban dispuestos a poner unos 5 millones de dólares de entrada”, contó Trovato entre sus múltiples planes para conseguir ingresos nuevos.

Dura respuesta. A lo planteado por Trovato, Doria fue enfático y claro en su discurso: “Si él (Trovato) tenía tantas opciones no hubiéramos recibido USD 53.000.000 de deuda al momento de su renuncia (...) Si era así, ¿por qué no se solucionó? Olimpia está sacando agua de la piedra hace meses. Con el fideicomiso se logró revertir los 1.200 cheques, la mayoría firmados por Marco (Trovato), y los jugadores que estaban impagos”.

Además, Doria, que si bien no es parte de la directiva actual, detalló varios procesos que se están llevando a cabo. “Olimpia tiene descontados todos los auspicios, hasta por más tiempos que tiene potestad la directiva. Estamos en una situación crítica; lo que hacemos con la comisión directiva es patriótico y titánico para que hoy no estemos en quiebra y sin poder funcionar. El club está funcionando, los socios están al día, gracias a una gestión más austera; el plantel se bajó a casi a la mitad, de poder contratar y comprometerse para pagar lo que podemos pagar y no lo que no podemos”.

Pandemia. Trovato también resaltó el factor pandemia sobre el endeudamiento de la institución.

“Hay un factor demasiado importante. Es que vino la pandemia y nos reventó como club; nos cortó todos los ingresos, la recaudación, nos fuimos de 33 mil socios a 3 mil socios, perdimos millones de dólares”, recortó el ex presidente franjeado.

Pero de igual forma, la crítica de Doria pasa por el excesivo gasto que tuvo la administración de Trovato.



Marco Trovato, ex presidente de Olimpia, propuso planes para generar nuevos recursos.



Ricardo Doria, socio vitalicio, no se dio con vueltas y le pidió dinero para pagar las deudas.



“Yo puse más de un millón de dólares en el Olimpia; hay muchos que ni su cuota de socios pagan”.

Marco Trovato,

ex presidente de Olimpia.



“Si (Trovato) se siente comprometido, puede ingresar en uno de esos grupos y poner USD. 1.000.000”.

Ricardo Doria,

socio vitalicio.



Caso Polenta

La polémica había estallado por los sueldos y el oneroso contrato que Trovato firmó con el uruguayo Diego Polenta, hoy demandante en FIFA por haberes caídos.

En este caso, Doria criticó duramente a Trovato: “El tema de Polenta no fue la rescisión, vino por la contratación, ¿Cómo podemos contratar un jugador por USD 2.000.000, luego de un salario de USD 55.000, si no tenemos fondos?”.

A lo que Trovato aclaró su predisposición para negociar esa deuda: “Con Diego (Polenta) hemos negociado, se llegó a un acuerdo y no se ejecutó. Se tiene que renegociar la deuda con varios jugadores”.



53.000.000

de dólares es lo que reconoce Trovato como deuda que tuvo al final de su periodo pero con 33.000 socios.



12.000.000

de dólares es lo que necesita Olimpia para pagar las demandas en FIFA y así salvar sanciones mayores.



1.200

cheques firmados por directivas anteriores fueron salvados por el fideicomiso que Olimpia realizó este año.