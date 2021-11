Fuego cruzado

Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia, rompió el silencio en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y se refirió a la crisis financiera por la que está atravesando la institución franjeada en la actualidad.

Según el ex mandamás decano, el balance del periodo 2020 ya está firmado por el presidente Miguel Brunotte y se presentó hace un mes a los asociados, situación que desconocen varios socios del Olimpia, entre ellos Federico Frutos.

“Aquí quieren manchar nombres. Yo di mi vida, mi dinero, mi tiempo por el Olimpia. Si tienen problema conmigo que me denuncien y dejen de decir boludeces por el club”, indicó el ex dirigente.

“El Olimpia está con problemas económicos pero tiene activo en jugadores de la Primera División y en Formativas, solo se tiene que trabajar en salir de este momento financiero”, agregó.

Trovato aseguró que cuando asumieron en el club la deuda era de 38 millones de dólares. “Cuando asumimos no teníamos ingresos en el club. Hoy tenemos 17 millones solo de ingresos, todo esto se trabajó muchos años”, indicó.

La Asamblea Ordinaria de la institución franjeada está marcada para el próximo 11 de noviembre.

AMAÑOS DE PARTIDOS. Sobre el caso de amaños de partidos por el que Trovato fue suspendido de por vida por la FIFA, el ex titular del Rey de Copas sostuvo: “Ese tema se va a resolver en el TAS, nosotros ya apelamos y esto va a durar varios años. Aquí el manchado por el supuesto amaño soy yo, no el Olimpia, de hecho la FIFA reconoció a Olimpia y lo felicitó por el tetracampeonato”.

5 títulos logró Marco Trovato como presidente de Olimpia: Clausura 2015 y ambos en el 2018 y 2019.

Tema Roque

“Roque con su capacidad puede ir a donde quiera y si quiere ir a otro club me parece bien, me parece excelente. Roque dejó todo y se mató por el Olimpia, entrenó de seis de la mañana a diez de la noche por el Olimpia. Yo le considero un amigo y un excelente tipo, un ejemplo de jugador dentro fuera de la cancha”, explicó Marco Trovato acerca del histórico goleador.

“Ojalá Roque sea manager, técnico o presidente del Olimpia en un futuro. Pero sea lo que sea que decida lo voy a apoyar, ya sea en el fútbol o en la política”, agregó.

Federico Frutos habló en FALG (1080 AM) de la crisis del Olimpia, acusó a Marco Trovato de seguir manejando el club y que Miguel Brunotte estaría renunciando en la asamblea.

El dirigente cuestionó el manejo del club desde la era Marco Trovato que arrancó en el 2015, expresando: “El balance aún no está, hace dos semanas que nos dicen que está completado en un 90% y es mentira. Brunotte siempre nos dijo verdades a medias”, aseguró Frutos a lo que agregó: “Ellos pusieron al día a 500 barras bravas que seguramente van a aprobar el balance. Preocupa que ese balance no tiene la firma de los síndicos”.

DEUDAS. Frutos también criticó algunos detalles de la deuda que oscilan los 60 millones de dólares. “Hoy hay muchas dudas de los números que se manejan en Olimpia, la situación refleja una fuerte crisis financiera. Por el defensor uruguayo Diego Polenta se pagó USD 4.000.000, eso vimos nosotros y además se pagó una comisión de USD 1.050.000 para un representante. Asustan esos números”, remarcó Federico Frutos.

Miguel Cardona sería el nuevo presidente de Olimpia y este ya estaría actuando como tal, abordó Frutos a lo que agregó a su idea: “Miguel Cardona pagó salarios atrasados a los jugadores, ya se está manejando como presidente del club Olimpia”.

Por último disparó contra el ex presidente Marco Trovato, suspendido de por vida por la FIFA por amaño de partidos desde la temporada anterior: “Tenemos un presidente inexistente. Hay que decir la realidad, en el fondo el que sigue manejando el club es Marco Trovato y él maneja a los barras”, puntualizando: “Yo recibo amenazas, no quieren que me presente a la asamblea”.

1.050.000 dólares se informó de que Olimpia abonó a un representante de comisión por la llegada de Diego Polenta.

Renuncia de Brunotte

Federico Frutos dio a conocer una información que involucra al actual presidente del Olimpia. “Hay una promesa de renuncia de Miguel Brunotte y allí asumiría Miguel Cardona, es un arreglo al que llegó la directiva”, reveló, sumando: “Lo ideal sería que renuncie antes de la asamblea para poder conocer la verdad de la situación financiera del club”.