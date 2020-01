Fuego cruzado por directiva del Incoop

La sorpresiva designación de Pedro Loblein como titular del ente regulador del sector cooperativo por parte del presidente de la República, a pesar de que el saliente Félix Jiménez había ganado las elecciones en la asamblea de diciembre pasado, con el 48% de los votos, generó el malestar de este último y se quejó de que no se respetó la voluntad popular.

Jiménez aseguró que la preferencia por Loblein se relaciona con vínculos políticos y que la enemistad data de cuando se intervino la Central de Cooperativas del Área Nacional (Cencopan).

“Se maneja que Pedro Loblein es del movimiento Añetete. En setiembre pasado, cuando él (el presidente Abdo Benítez) asumió, Pedro Loblein fue el primero que pidió mi cabeza; me mantuvo, se trabajó muchísimo y se logró muchísimo. Nosotros ganamos lejos, el Consejo del Incoop es mayoría de mi equipo, que van a respetar el proceso que se inició en mi presidencia”, exclamó.

Loblein, por su parte, anunció que investigará los indicios de corrupción de los que se enteró a su llegada a la institución, como los que se comenta respecto a procesos de fiscalización y resultados que no coinciden con la realidad. Recalcó que Mario Abdo Benítez lo prefirió por su “honestidad”. “Yo no voy a permitir ningún caso. Uno es corrupto en dos sentidos: porque es corrupto o por permitir que las cosas de corrupción se hagan y no hacer nada. Cualquier señal, cualquier denuncia de corrupción que llegue en mis manos, voy a tomarlo con absoluta responsabilidad e investigarlo profundamente”, dijo.