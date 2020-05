Fue irregular adjudicación a Proyectos Global, confirman

La conclusión de la investigación de oficio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre la adquisición de mascarillas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) constata las irregularidades denunciadas en el proceso con ID 382.262, en el cual se adjudicó a Proyectos Global SA, por un valor total de casi G. 120 millones.

El documento revela que la empresa adjudicada para la provisión de los tapabocas no presentó la garantía de fiel cumplimiento de contrato y que la misma se encuentra con una deuda pendiente ante el Instituto de Previsión Social (IPS). También refiere que se constató una discordancia entre las actividades económicas que realiza Proyectos Global según su estatuto social y las declaradas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) “resultando llamativa además la suscripción y emisión de únicamente dos acciones”. Añade que, al ser solicitada la documentación sobre la importación de los productos recibidos por la Dinac, la respuesta de la empresa fue que no contaba con ella, debido a que los productos fueron adquiridos de V.SAT SA, que a su vez operó antes con la distribuidora Kamyara. La aparición en el esquema de V.SAT es uno de los elementos que vinculan a Proyectos Global con una red de empresas de maletín relacionada al polémico Omar Jaen Bohorques, señalado en investigaciones periodísticas como el hombre detrás de un esquema montado para facturar millones al Estado. REFERENCIA ENGAÑOSA Igualmente, el informe de la DNCP refiere que los precios referenciales fueron establecidos con base en un costo adjudicado por Petropar en otro proceso, pero que correspondía a mascarillas N95, mientras que las que pedía Dinac eran en realidad las PFF2 S. El precio de venta acordado en la operación fue de casi G. 30.000 por unidad de tapabocas. Con base en toda información expuesta, Contrataciones Públicas declaró como irregular la adjudicación, pero reconoce que esta medida, pese a corresponder a derecho, carece de efectos prácticos, considerando que la Dinac ya realizó el desembolso correspondiente “conforme comprobante de pago presentado por la convocante”. Édgar Melgarejo, ex titular de la Dinac, había reconocido en su momento que Proyectos Global llegó a cobrar por los insumos. El caso también se encuentra en instancia del Ministerio Público. Incluso, la causa ya cuenta con imputados, entre los que aparecen Melgarejo y Katherine Pamela Toñánez Vera, representante legal de la adjudicada.



CONCLUSIÓN. DNCP finalizó la investigación de compra polémica de la Dinac.