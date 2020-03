Frontera seca pone en peligro al Paraguay por inacción de Brasil

Fuerte presencia policial-militar en la frontera seca, pero sigue siendo insuficiente, especialmente en la zona del centro comercial por donde ingresan los extranjeros sin ningún control.

Desde ayer miércoles la presencia de uniformados haciendo cumplimiento al mandato presidencial se hizo más efectiva en los lugares de acceso a la ciudad de Pedro Juan Caballero. El principal puesto de control se instaló sobre la ruta PY05 frente a la oficina de Migraciones, donde no permiten el acceso a extranjeros hacia nuestro país.

El otro control fijo se instaló en la colonia Chirigüelo, a 15 kilómetros de la frontera, donde personal de salud controla la temperatura corporal, mientras que otro grupo revisa las documentaciones de los ocupantes de los diferentes vehículos que buscan ingresar al Paraguay.

Según el responsable de la oficina migratoria en esta parte del país, César Duarte, “la única oficina habilitada para el control de ingreso de extranjeros es la de Pedro Juan Caballero, mientras que los otros lugares, como Bella Vista Norte y Capitán Bado, dejaron de operar durante la vigencia del decreto presidencial”.

Con relación a la parte céntrica de Pedro Juan Caballero, donde existen más de 30 bocacalles, es difícil realizar el control. Respecto a eso, el funcionario de Migraciones dijo: “Es difícil hacer una cobertura total en la frontera seca, pero todo extranjero que ingresa a nuestro país debe pasar por la oficina para el control respectivo”.

Por otra parte, las diferentes universidades de Medicina que cuentan con plantel de aproximadamente 10.000 alumnos dejaron de operar y dieron licencia a sus respectivos alumnos, lo que preocupa a las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta de cómo van a volver al país y, en caso de cuarentena, en qué lugar deberán cumplir, porque la mayoría vive en alquileres en Ponta Porã, Brasil, donde escaparían al control sanitario.

Bolsonaro cuestionó a Mario Abdo el cierre de Pedro Juan

El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó en declaración hecha en Brasilia que no existe manera de evitar el tráfico en esta zona y que cerrar fronteras no evitará la expansión del coronavirus en la región.

“Son alrededor de 17.000 kilómetros de una frontera seca. Conversé con el presidente de Paraguay, Marito. Él habló conmigo sobre Ponta Porã y Pedro Juan Caballero. Es una frontera seca, no se sabe si estás en Paraguay o en Brasil. No hay cómo evitar el tráfico de personas. Hay brasileños casados con paraguayas, paraguayas casadas con brasileños. Es una familia, son dos ciudades gemelas”, manifestó el mandatario brasileño. Mencionó, además, que algunos quieren que se cierren los aeropuertos y que él no lo ve viable. Manifestó también que el coronavirus es como un embarazo, que tarde o temprano la criatura debe de nacer. Bolsonaro tildó de histeria la pandemia de coronavirus después de afirmar que celebraría su cumpleaños este fin de semana. “Hay cierta histeria. Como si cerrar las fronteras resolviera el problema. La gente no sabe de las consecuencias del futuro”, afirmó en un acto político realizado con sus adherentes. De acuerdo con el último reporte de las autoridades de salud del Brasil, hay 428 personas contagiadas con el Covid-19 y 4 fallecidos. El mandatario es uno de los principales incrédulos sobre la pandemia de coronavirus, toma el mal como algo casi normal, a pesar de que países grandes de Europa como España, Italia y Francia están en plena crisis a causa del mal que salió de la ciudad china de Wuhan.