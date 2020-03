Frontera permeable en ciudades gemelas

El Gobierno Federal de Brasil decidió ayer la restricción excepcional y temporal de entrada al país de extranjeros por sus fronteras, incluidos los provenientes de Paraguay, durante 15 días, con excepción de Uruguay.

Esta medida del presidente Jair Bolsonaro busca frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, a diferencia de Paraguay, las restricciones no se aplican para las ciudades gemelas. Es decir que las autoridades del vecino país no impiden el paso entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, según confirmó el periodista de ÚH, Marciano Candia. Esta medida es alarmante, considerando que ayer se produjo una explosión de casos del Covid-19 en Brasil, con un aumento del 45%.

No obstante, en Foz de Iguazú los controles sí son rigurosos y ya no se permite la entrada ni salida de ciudadanos. Ángeles Arriola, titular de Migraciones, confirmó que Brasil ya no está dejando pasar a paraguayos en su territorio. “Dejábamos salir a compatriotas para tratamientos médicos, ya sea oncológicos o de otro tipo, pero ya no están dejando entrar”, explicó agregando que recibió dos pedidos de personas que le solicitaron mediar para ingresar al país vecino pero la petición fue rechazada. Reveló además que otra de las medidas tomadas en Brasil es no dejar salir a los compatriotas que estén de forma temporal en su territorio. Solamente los camiones que llevan mercaderías pasan la frontera.

Según la agencia EFE, Brasil registró ayer siete muertos por coronavirus, todos ellos mayores de 60 años, mientras que el número de casos trepó hasta los 621, según el último balance del Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias alertaron que el coronavirus continúa su expansión por el país una vez detectados casos de transmisión comunitaria en varias de sus principales ciudades, como Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre y Belo Horizonte.

La punta del iceberg

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, aseguró que debe haber "muchos casos" más en el país que ni siquiera se han realizado las pruebas para detectar el virus. "Solo estamos viendo la punta del iceberg", expresó en una rueda de prensa en Brasilia.

"Estamos al pie de la montaña y vamos a comenzar a subir la montaña", alertó. En este sentido, recomendó el "aislamiento domiciliario" para todos aquellos que presenten algún síntoma de la enfermedad, así como para el resto de familiares que convivan con esa persona.