Frente Anticorrupción acusa a Marito de “liderar gavilla”

Encabeza el frente el ex diputado Luis Villamayor. “Lanzamos este frente porque la Justicia no toma nota, el Ministerio Público está lleno de denuncias a altos funcionarios de entes del Estado, de graves delitos que han causado daños patrimoniales enormes al Estado paraguayo; sin embargo, el Ministerio Público no se manifiesta”, cuestionó Villamayor.

La organización está conformada por Basta de Impunidad, Justicia para Todos, Asegurados Indignados de IPS, Taxistas Unidos, Ni Un Niño Más, Sifunppar, Sinattel, Anticorrupción Alto Paraguay, Sifunsat y ciudadanos particulares. Aclaró que no se trata de atacar a personas, sino al hecho de que estas representan por el mal manejo de las finanzas del Paraguay. Destacó que existen algunos que hacen bien su trabajo, como Arnaldo Giuzzio en Senad. “Pero el resto da la impresión de que son una gavilla de asaltantes del erario público, y lamentablemente llegamos a la conclusión de que hay un jefe de la gavilla, que se llama Mario Abdo Benítez”, sentenció.

Villamayor denunció hechos de corrupción supuestamente cometidos por la titular de Petropar, Patricia Samudio; el ministro de Hacienda, Benigno López, a quien acusó de licitaciones amañadas en IPS; el titular de Dinac, Édgar Melgarejo Ginard, por presuntas irregularidades en la administración del estacionamiento y otros; la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

“Todos estos hechos de corrupción son pan nuestro de cada día y nos volvemos insensibles ante ellos y no nos damos cuenta de que atentan contra todos”, expresó.

Villamayor sostuvo que si Petropar fuese mejor administrada, el combustible costaría G. 500 más barato y que eso sería positivo en un momento de recesión económica.