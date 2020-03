Franco hasta el 2025

La joven joyita, tras la firma de su renovación, reafirmó su vinculación con el club por cinco años, hasta el 2025.

En diálogo con Fútbol a lo Grande, el juvenil manifestó: “Acabo de renovar con el club hasta el 2025, estoy muy enfocado con Libertad, es muy importante para mí que ellos me tengan muy en cuenta. Quiero ser campeón y salir por la puerta grande”, comentó el melenudo.

Iván nació en Ybycuí el 16 de abril del 2000 y confesó: “Mi sueño desde chiquito fue irme a Asunción y jugar en un club importante, como lo es Libertad”.

También agregó: “Estoy muy enfocado en Libertad, quiero ganar un título más o lo que se pueda, ojalá se nos dé y que pueda salir por la puerta grande”. Su anhelo es finiquitar una futura transferencia al exterior.

Iván se convirtió en una de las pieza clave en el esquema base del DT Ramón Díaz y a base de buenos partidos y goles, se ganó su confianza.

“Al principio me costaba un poco porque no entendía el estilo de juego del profe, me habló y me dijo que de a poco iba a ir entrando y una vez que me toque que no me relaje”, confesó.

El debut del mediocampista fue el 02 de febrero del 2018, ante el Sportivo Luqueño en el arranque del Apertura en el que el Gumarelo empató 2-2. Iván jugó de titular y fue remplazado a los 46 minutos por Fernando Giménez.