Fraiser triunfa en los Critics Choice y apunta al Oscar

Daniel Radcliffe venció en la terna de Mejor Actor de miniserie o cinta para tv por su rol en Weird: The Al Yankovic Story, y Zendaya, reconocida como la Mejor Actriz en serie de drama por su papel en Euphoria.

Cine. La gran ganadora de la noche fue Everything Everywhere all at once, reconocida como la Mejor Película, además de llevarse las estatuillas de dirección, otorgada para la dupla Daniel Kwan y Daniel Scheinert, recibió las de edición, Guion original y Mejor Actor de reparto brindada a Ke Huy Quan.

Entre los intérpretes, Brendan Fraser fue reconocido como Mejor Actor y emocionó a los presentes desde el anuncio de su victoria, su reacción y su discurso de aceptación. “Me ha llevado 32 años llegar hasta aquí. Si tienes la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz te sucederán cosas buenas”, dijo al cerrar sus discurso, tras recibir el galardón por su gran interpretación en el filme en donde da vida a una persona con obsedidad mórbida y depresión. El reconocimiento lo pone en posición privilegiada para la gala del Oscar. En tanto que la estatuilla de Mejor Actriz fue para Cate Blanchett por Tár. Angela Bassett por su parte, se llevó el premio de Mejor Actriz de reparto por su papel en Pantera Negra 2.

TV. En su último año, Better Call Saul, derivada de Breaking Bad, se destacó al llevarse la estatuilla de Mejor Serie de drama, al igual que las de Mejor Actor de reparto y Mejor Actor para Giancarlo Esposito y Bob Odenkirk. The Dropout fue reconocida como la Mejor Miniserie, mientras que Abbott Elementary como la Mejor de Comedia.

Entre las intérpretes, el destaque fue para Jennifer Coolidge, de The White Lotus. Otra sorpresa fue el reconocimiento de Niecy Nash-Betts, como Mejor Actriz de reparto en miniserie en Dahmer.

También se ofreció un homenaje al actor Jeff Bridges, en reconocimiento a su carrera. El premio fue presentado por John Goodman, quien compartió pantalla con el homenajeado en 1998, en The Big Lebowski.



A saber

El domingo 15, la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá promovió la ceremonia de entrega anual de los premios Critics Choice Awards,en reconocimiento a lo mejor del cine y de la televisión. El premio es considerado como uno de los “termómetros” previos al Oscar.