"Es preocupante que alguien haya interferido con una especie amenazada. Esperamos que la recompensa adicional revitalice el caso y se presente un testigo", dijo en un comunicado Stephen Wells, director ejecutivo de ALDF.

Según funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre y otros organismos que continúan investigando el suceso, dicha palabra "parece estar escrita en algas y no tallada en el lomo del manatí", que no parece estar en peligro.

Estos mamíferos se consideran una especie amenazada y están protegidos por leyes que prohíben "acosar, herir o molestar" a los manatíes.

El "acoso" incluye cualquier acto que potencialmente lesione o perturbe a un animal o cause una interrupción en el comportamiento normal de un manatí.

Dave Bautista, estrella de la película Guardians of the galaxy, ofreció en enero pasado una recompensa de USD 20.000 también por información que permita la detención del responsable de este delito.

Bautista, ex campeón de lucha de la World Wrestling Entertainment (WWE), no es el único que ofrece una recompensa por atrapar al vándalo que grabó el apellido del ex presidente en la piel del mamífero en el río Homosassa, en la costa noroeste de Florida.

Estos mamíferos acuáticos son devoradores de plantas y no tienen enemigos naturales.

Según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), 674 manatíes han muerto entre el 1 de enero y el 14 de abril pasado, mucho más de la mitad de los 824 que fallecieron durante todo 2018, hasta ahora el peor año para este herbívoro.

La mayoría de los años, la mortalidad de estos animales involucra embarcaciones, que representan aproximadamente el 20% de las muertes conocidas causadas por humanos, según el Centro para la Diversidad Biológica de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida.

Cada año, alrededor de un centenar de manatíes mueren por colisiones con botes, mientras la navegación de recreo en Florida sigue aumentando.

Un informe de este centro encontró que la autorización por vía rápida del Gobierno de proyectos de acceso a embarcaciones sin analizar sus impactos colectivos es probablemente un factor clave detrás de los choques con botes, que siguen siendo la principal causa de muerte de manatíes.

FUENTE: EFE