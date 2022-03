Flete para el traslado de ganado aumenta a G. 550 por kilómetro

“Estamos de acuerdo con ellos en subir los precios de los fletes, porque amerita”, dijo y sostuvo que el supuesto subsidio que otorga el Estado a Petropar resulta una “falacia” porque no tiene un impacto real para los transportistas, debido a que este ente solo tiene bajo su dominio un 13% del mercado, mientras que el 87% restante está en manos de los emblemas privados.

“El subsidio, en este caso del gasoil, a quién beneficia, porque a los transportistas o a los comunes no nos beneficia. Si nosotros vamos a pagar el precio del subsidio, entonces les beneficia a los grandes exportadores que seguirán haciendo sus negocios y a los productores ya sea de ganado o de otro tipo de productos. A los comunes no nos beneficia”, espetó Maldonado.

Dijo que la incidencia del precio del flete en la producción cárnica es de apenas el 0,9%, por lo que el aumento de los costos del transporte de ganado no incidirá en el precio final de la carne ofertada al consumidor. “Así que no nos pueden echar la culpa de que porque sube el precio del flete subirá el precio de la carne, porque no es así”, remarcó Maldonado.

Alocados. Maldonado indicó que los transportistas asociados a la Central de Camioneros no se adhirieron a los recientes cierres de rutas por no estar de acuerdo con los subsidios que, al final, terminan pagando los ciudadanos. “Lo que Petropar, los camioneros, campesinos y los ciudadanos deben de entender es que hicieron las manifestaciones alocadamente, porque si un emblema privado compró a 10, no podrá vender a 5, ¿por qué?, si compró a 10. Entonces, aquí tenemos que buscar otra herramienta y no la de presionar a Petropar o al Estado, para que bajen sus precios, porque el subsidio no es cierto, es una falacia”, reiteró.

Maldonado consideró que se debe sincerar la situación, pues si los emblemas privados aumentan los precios es de forma justificada y como tienen el dominio del 87% del mercado, entonces lo que corresponde es que los transportistas aumenten el precio del flete, aunque eso ocasionará un incremento en cadena de los precios. Dijo que están asociados a su gremio alrededor de 163 empresas de transporte, lo que equivaldría a 400 flotas de camiones.



Los dos gremios que agrupan a los transportistas de ganado anunciaron que aumentarán el precio actual, de G. 400 por kilómetro a G. 550. Los ganaderos entienden que es lo que corresponde.



“Aumento no influirá en el precio final de la carne”

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de la Cámara de la Carne, señaló que corresponde el aumento de los precios del flete ante la suba de los costos del combustible. Agregó que esta suba del flete no influirá en el precio final de la carne a los consumidores, pues como sostienen los transportistas, efectivamente, es muy baja la incidencia del costo en la producción del ganado. Pettengil agregó que los fleteros están en su derecho de aumentar el costo del traslado de los animales, porque a ellos les afecta mucho la suba del combustible, más aún porque no se sumaron a los “cortes ilegales” de las rutas del país.