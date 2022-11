En un mensaje a sus adherentes, el precandidato presidencial, Hugo Fleitas señaló que la dirigencia decidirá la persona que representará a la Concertación. Además criticó a quiénes se mueven por intereses mercantilistas.

“Hay candidatos que ahora recién se dan cuenta que la actividad política se desarrolla en grupos, a través de pactos y acuerdos... no se puede pretender llegar si es que uno no le da el valor y la importancia y el respeto a la dirigencia”, dijo. En relación a su proyecto central se refirió que se necesita un poder judicial renovado porque “mientras no controlemos la corrupción como vamos a hacer las reformas que necesita el pueblo”, apuntó.