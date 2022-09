Flamengo e Independiente golean y apuntan a la final continental

Sobre el final de la primera fracción (45’) Éverton Ribeiro, después de toques precisos en el ataque brasileño, colocó suavemente el balón para gritar el segundo tanto del Rubronegro.

En la complementaria, el Fla volvió a ser protagonista; a los 60’ y 83’ la figura y goleador del partido (Pedro) concretó su triplete para el 0-4. Con esto, el delantero llegó a 11 dianas en el torneo.

La revancha. El partido de vuelta de esta serie se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de setiembre (desde las 20:30) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Fuerte de local. Ayer se disputó el primer duelo de semifinal por la Copa Sudamericana, donde Independiente del Valle, de Ecuador, le ganó (3-0) a Melgar, de Perú.

A los 29’ llegó el tanto de los locales por intermedio de Marco Schunke, de cabeza.

En la segunda mitad, el equipo ecuatoriano mostró toda gran superioridad. Lorenzo Faravelli amplió a los 67’ y a los 69’ Lautaro Díaz puso cifras definitivas.

La vuelta será el próximo miércoles 7 en el Estadio Monumental Virgen de Chapi, en Arequipa (a las 20:30). Hoy, a las 20:30, Goianiense vs. São Paulo, en el Estadio Do Governo Do Estado de Goiás, en la otra semifinal de la Suda.