Fisco prevé recuperar cerca de USD 125 millones por casos de evasión

Un total de 84 operaciones que tuvieron como objetivo defraudar al Fisco fueron remitidas al Ministerio Público. Los montos comprometidos en estas denuncias rondan los G. 400.000 millones (aproximadamente USD 62,5 millones) y al sumar las multas, los intereses y recargos que comprenden las respectivas sanciones, el Fisco recibirá alrededor de G. 800.000 millones, calculó Orué.

Explicó que en el análisis de los casos hallaron facturas falsas y clonadas, así como estructuras conformadas para evadir impuestos o lavar activos.

Destacó que se encontraron ante empresas “de maletín” montadas para lavar dinero; se excusó de nombrar a las firmas en cuestión, debido al secreto de las actuaciones. Detalló que los montos más bajos de evasión detectados fueron de USD 2 millones a USD 3 millones, mientras que los más altos se ubicaron entre USD 10 millones y USD 20 millones.

“Se crean las empresas y emiten facturas a otras empresas para justificar costos y gastos, cuando en realidad no existen estas empresas; son empresas de maletín, empresas de fachada, no hay un lugar donde vas a ir y ver, no hay transacciones reales”, relató.

Entre los casos más emblemáticos impulsados este año por la SET, Orué mencionó al Operativo Llamada, que culminó con alrededor de quince allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, Asunción y Lambaré, con el objetivo de desmantelar una red de contrabando integrada por firmas importadoras de productos electrónicos; y al Operativo Balanza, que resultó en la detección de una evasión de alrededor de USD 11 millones cometida por cuatro empresas dedicadas a la venta de ropa por kilo.

Recordó que en el cumplimiento de las obligaciones del Fisco se pueden cometer cuatro tipos de irregularidades: La omisión, la defraudación, la contravención y la evasión. Este último es el que está tipificado como hecho punible y al mismo pertenecen los casos derivados a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, agregó, para que las unidades especializadas procedan a la investigación correspondiente.

“Cuando hablamos de hechos punibles es cuando falsificaron documentación, cuando hay esquemas de corrupción al momento de evadir impuestos, hay una actitud dolosa para estafarle al Fisco”, especificó.

“Este año tuvimos montos realmente importantes en recaudación, superamos ampliamente la recaudación del 2018. Estamos cerrando un año muy bueno”, celebró.

Por otro lado, Orué reconoció que la tipificación de la evasión impositiva como delito precedente de lavado de dinero y la eliminación de la prejudicialidad tributaria son pasos importantes para avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales. Respecto a este último punto, sin embargo, consideró que se requiere de una mayor profesionalización y especialización de la Fiscalía y los juzgados.

“Hoy, por lo menos, eso le da una confianza mayor a la SET. Cuando haya una consolidación de esas instituciones en el ámbito jurisdiccional, recién podríamos eliminar la prejudicialidad; deberían estar con un amplio conocimiento y mucho más expertise y la preparación para ámbitos técnicos de control en ámbitos tributarios”, dijo.