Fisco planteará topear la deuda y congelar salarios en años difíciles

Así lo adelantó ayer el ministro de Hacienda, Benigno López, tras una reunión que mantuvo con senadores de diferentes bancadas en el Congreso Nacional.

Los cambios apuntarían a calmar las duras críticas que viene recibiendo el Gobierno respecto al derroche de recursos públicos en salarios y el acelerado ritmo de crecimiento de la deuda pública, observado desde la administración de Horacio Cartes (ver infografía).

Lo que pretende el Ministerio de Hacienda, como representante del Poder Ejecutivo, es plantear un tope a la deuda pública de 30% del producto interno bruto (PIB).

También establecer que en el ejercicio posterior a un año difícil económicamente esté prohibido conceder aumentos salariales.

“Por ejemplo, en años complejos como en 2019, automáticamente se generarán mecanismos de control, uno de ellos es que al año siguiente no puede haber aumentos de salario, para que todo el incremento de la recaudación vaya a cubrir el déficit. También hablábamos con senadores sobre particularidades, nosotros creemos que es necesario poner un límite a la deuda, para que no sea superior en el tiempo más allá del 30% del PIB, lo que va a dar tranquilidad a la gente sobre si la deuda es o no sostenible“, explicó.

En el mismo sentido, el titular de la cartera económica aclaró que la LRF seguirá teniendo una cláusula de escape; con el mismo tope del déficit del 1,5% en tiempos buenos, y una cláusula que permitirá converger al 1,5% sin arriesgar a la economía en un periodo de dos años.

INICIO. La discusión de la modificación de la regla fiscal fue iniciada por el Fisco desde noviembre del año pasado, donde el ministro López —tras una reunión con ex titulares de Hacienda y del BCP— anunció la posibilidad de modificar dicha ley y crear un colchón que pueda ser utilizado para apuntalar la economía en tiempos de crisis.

Las modificaciones de la LRF fueron asesoradas por Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda de Colombia. El mismo planteó a la cartera fiscal flexibilizar el déficit en función del crecimiento para contar con una regla anticíclica, además de realizar un profundo cambio al sistema de jubilaciones para garantizar su sostenibilidad.

En una entrevista brindada a los medios de comunicación en diciembre pasado, el experto internacional afirmó que, si bien la Ley de Responsabilidad Fiscal permitió tener una sostenibilidad fiscal y una deuda baja, ya es hora de adecuarla para adaptarse a los “choques”.

El resultado fiscal en el primer mes del 2020 fue de deficitario y representó 0,03% del PIB, equivalente a G. 89.300 millones.