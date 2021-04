Fiscalía ratifica pedido de juicio oral para RGD y defensa quiere nulidad

Durante la diligencia, el fiscal Osmar Legal, se ratificó en el pedido de juicio oral para los dos procesados, por los presuntos hechos de usura y lavado de dinero.

Por su parte, la abogada Bettina Legal, una de las defensoras de los acusados, señaló que como no tuvieron tiempo para cerrar los números, finalmente, no plantearon la aplicación del procedimiento abreviado para ambos.

Al inicio de la diligencia, el juez Otazú, rechazó el pedido de suspensión, debido a que los dos procesados se hallaban junto con sus abogados, por lo que no había inconveniente para realizar la diligencia.

Después, el fiscal se ratificó en su pedido de juicio oral, junto con el abogado Carlos Arévalos, por la querella contra los procesados.

Después, el abogado Jorge Bogarín promovió un recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó el pedido de suspender la audiencia preliminar. Sin embargo, el juez se ratificó en su rechazo de la suspensión.

NULIDAD. La defensa luego planteó varios incidentes tales como la nulidad de la acusación debido a que se modificaron los hechos originales de la imputación.

Según la defensa, la denuncia, la imputación, e incluso la querella, hablaron de un crédito de G. 20.000 millones, más intereses por G. 4.000 millones por 17 meses.

No obstante, afirman que el fiscal, en su acusación, habla del préstamo de G. 15.000 millones e intereses de G. 7.000 millones.

Además, requirieron el sobreseimiento definitivo de ambos porque según la querella el interés fue de G. 4.000 millones por 17 meses, lo que da un porcentaje de 1,5 % mensual, lo que no es usuario, sino legal.

También plantearon la excepción de falta de acción de la querella por el delito de lavado de dinero, y por el de usura contra Fernando González Karjallo.

En otras palabras, dicen que la querella no puede accionar porque no es víctima de lavado de dinero, sino que lo es el Estado Paraguayo. Sobre la usura, la fiscalía no acusó a Fernando González por este delito, por lo que la querella no tiene acción si la fiscalía no acusa.

Finalmente, pidieron prescribir algunos hechos relacionados con un préstamo para Juan Planás. Es decir, ya no pueden accionar por el transcurso del tiempo.

El juez Otazú dispuso el cuarto intermedio hasta mañana a las 09:00, para continuar con la audiencia preliminar. La defensa seguirá con sus incidentes. Después, se correrá traslado a la fiscalía y la querella.