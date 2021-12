Fiscalía pide 8 años para Cárdenas, en cuarta causa por corrupción

Los fiscales Luis Said, Teresita Torres y Carina Sánchez pidieron ocho años de prisión para el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. Presentaron sus alegatos finales en el caso de presunta lesión de confianza. Se habla de un perjuicio de G. 853 millones, por sobrefacturación de construcción y readecuación de 14 instituciones educativas.

La investigación se desprendió del caso del derrumbe en el Colegio Nacional de Lambaré (2015), por el que el ex intendente fue condenado en setiembre de este año a cuatro años de prisión.

En esta causa está siendo juzgados también el ex director de Administración y Finanzas Guido Salcedo, para quien el Ministerio Público pidió 8 años de cárcel y tres años para el ex jefe de Obras, Carlos Mendieta y la misma pena para el ex director de la firma ADC, Alejandrino Duarte.

Otros 14 directores de colegio también fueron procesados y obtuvieron una salida alternativa.

Hoy continúa el juicio contra ellos, a las 8.30, donde la defensa de los que todavía están acusados presentará sus alegatos finales.

15 INSTITUCIONES. Según la acusación, tuvieron irregularidades obras de construcción de las 15 instituciones de Lambaré.

Según los fiscales, Salcedo y Cárdenas eran ordenadores de gastos y responsables de la administración de los bienes de la Municipalidad, en este caso de los fondos públicos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), por lo que se pidió la sanción para ambos por el hecho punible de lesión de confianza agravado, en calidad de coautores.

El Tribunal de Sentencia que está juzgando el caso está integrado por las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.

OTRAS CAUSAS. En solo este 2021, Roberto Cárdenas (2010-2015) ya fue condenado en otras tres causas, por irregularidades. La última sentencia fue justamente por la caída del aula del Colegio Nacional de Lambaré.

Se probó la sobrefacturación en la construcción del aula, obra que terminó derrumbándose sobre más de 10 alumnos en horario de clases. En esta causa, otras 3 personas más fueron condenadas.

Por su parte, hay dos causas en las que los Tribunales dieron exiguas penas de dos años, las cuales fueron apeladas por el Ministerio Público.

La primera condena fue por una mala utilización de fondos de royalties, ya que se hicieron transferencias para pavimentación a cuentas institucionales. La segunda condena se dio en agosto de este año, por usurpación de funciones públicas.

Todavía queda otra causa, que está en juicio, la cual guarda relación con el manejo del fondo de jubilaciones de empleados de Lambaré.