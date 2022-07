Fiscalía ni se pronuncia en  el caso de fiscales de la ANR  que votaron

Rosca. El clan González Daher no solo no fue investigado, sino que se valió de fiscales por años para los aprietes.

Desapercibido. Las operaciones de Darío Messer no fueron advertidas en Paraguay y no se investigaron durante años.

El Ministerio Público es una de las instituciones del Estado con más cuestionamientos por no ser efectivo con los casos de corrupción pública u otros, y señalado por su particular vínculo con sectores políticos. Sin embargo, pese a las críticas, no hubo pronunciamiento alguno de parte de sus autoridades en el caso de fiscales afiliados y que votaron en la última interna de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a pesar de estar prohibido por ley realizar cualquier actividad política por parte de funcionarios y agentes.