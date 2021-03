Fiscalía investiga casos de apuestas clandestinas en CDE

El procedimiento se realizó tras la denuncia de otra firma que opera en el mismo ramo, que es Daruma (Apostala), con la que Par de Ases tiene un antecedente de disputa judicial por marcas.

El representante del Ministerio Público se incautó del soporte informático de la firma de ambos locales, además de otros documentos, como parte de la investigación por la violación a la Ley 1016/97, que establece el régimen jurídico de la explotación de los juegos de azar y otros.

Torales aclaró ante la prensa que recibió la denuncia sobre apuestas deportivas clandestinas y, en consecuencia, allanó el local por autorización del juez Penal de Garantías Carlos Vera Ruiz, para luego incautarse de computadoras y las boletas de personas que estaban realizando en ese momento las apuestas.

El fiscal también refirió que los dueños de Par de Ases presentaron una medida cautelar, por la cual tienen una autorización para activar. Para la Fiscalía, ese documento no es suficiente, por lo que siguió adelante con su procedimiento. Los propietarios deben presentar ante el Ministerio Público las documentaciones.

Para los denunciantes, el local no está habilitado por la Conajzar, ya que aunque posee una medida cautelar, esta no puede ser cumplida por la entidad de control del Estado, debido a que existe una orden judicial que obliga a la firma a presentar una póliza de seguro como contracautela, que no lo hizo.

JUICIO. Ambas firmas libraron una batalla judicial por la marca Apostala, creada por un ciudadano peruano que luego falleció en un accidente.

Los representantes de la firma Yem SA sostuvieron que adquirieron la marca del peruano fallecido Giancarlos Espinosa, poco antes de su muerte. Mientras que los padres del extranjero aduciendo ser los herederos inscribieron la marca a favor de Daruma Sam SA.

En ese contexto, la firma Yem SA planteó la medida cautelar, que fue presentada al fiscal Édgar Torales, como para justificar sus operaciones.