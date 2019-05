Fiscalía hace tres años dilata causa contra ex giradora

Desde hace tres años la ex administradora del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Liliana Benítez Vda. de Gneiting está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto cobro irregular de unos G. 10.000 millones en viáticos, que fueron percibidos por funcionarios, así como también por los propios ministros Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, según los documentos. Pese a ello los intervinientes no sacaron aún imputación en contra de la esposa del fallecido ex ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, tampoco en contra de las altas autoridades electorales.