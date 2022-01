Fiscalía dará criterio de oportunidad a conductor agredido

El domingo pasado, Blas Antonio Bomblan, un abogado paraguayo que reside en Argentina, habría tocado la bocina a una caravana fúnebre y se habría pasado al carril contrario para adelantarse. Al ser detenido por los policías, fue maltratado, según videos, por no querer bajarse de su vehículo, supuestamente.

En la grabación que difundió la sobrina del señor a través de las redes sociales, se le ve al comisario Lidio Castiñeira, quien forcejea para sacarle al señor de su auto. Inclusive, intenta sacarle el cinturón para bajarle.

Al principio, el hombre se resistió a identificarse, según los intervinientes de la Comisaría 9ª de Limpio, y llamó la atención que aparentaba ser una persona extranjera.

Al dar negativo el alcotest, la fiscala ordenó que le entreguen el vehículo.

CRITERIO. La fiscala Fiore sostuvo que ese mismo día se le comunicó el hecho y como la prueba de alcotest dio negativo, ordenó que le suelten.

Informó a Monumental que no va a abrir ninguna causa contra el abogado. “No amerita un proceso penal... le vamos a dar un criterio de oportunidad”, detalló Fiore.

VERSIÓN DE POLICÍAS. Por su parte, justamente el comisario Castiñeira dijo que sospechaban que el hombre estaba alcoholizado, y por eso actuaron de esa forma, supuestamente.

Entre los hechos que los policías le atribuyeron al abogado están polución sonora, perturbación a la paz pública y resistencia.

Los intervinientes que estuvieron participando del hecho fueron citados por la fiscala Fiore para que den una declaración testifical sobre lo que, según ellos, pasó realmente.

Sobre el caso, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos analizó que “según el Código Procesal Penal, la Policía Nacional y cualquier ciudadano incluso puede aprehender a una persona en flagrante comisión de un hecho punible. Lo que observé es que cuando el policía intervino y el joven no quiso descender del vehículo, ahí él ya le transformó la figura a resistencia, y eso no es correcto porque la inspección policial no puede exceder de los límites de la sospecha de un hecho punible”, dijo.