Fiscalía da a conocer avances de casos emblemáticos de corrupción

1.- Caso Víctor Bogado: El ex senador colorado fue condenado a un año de cárcel, tras ser hallado culpable de cobro indebido de honorarios en el caso conocido como de la niñera de oro, que había generado la reacción ciudadana años atrás cuando los senadores evitaron el desafuero del entonces legislador de la ANR, y luego tuvieron que rever su postura a causa de una gran movilización.



2.- Caso Tomás Rivas: Un Tribunal de Apelación confirmó la imputación del diputado cartista por hacer figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres empleados particulares suyos. La imputación es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.



3.- Caso Carlos Portillo: El diputado liberal está acusado de tráfico de influencias, y la fiscalía solicitó que su caso sea elevado a juicio oral, pero se encuentra en la Cámara de Apelación,

para la sustanciación de recursos planteados por la defensa para dilatar. En uno de los recursos, la Cámara resolvió un anticipo jurisdiccional de pruebas, pero no hizo lugar a los puntos de la pericia.



4.- Caso Roberto Cárdenas: El ex intendente de Lambaré, fue acusado por una supuesta sobre facturación en la construcción de aulas para 15 colegios. El proceso fue por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción. También debe afrontar juicio oral por el derrumbe de un aula del colegio Nacional de Lambaré.







Imputados

1.- Caso de Óscar González Daher: El ex senador colorado se encuentra imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, con medida de prisión preventiva. Además, también fue procesado su hijo Óscar González Chaves. La causa se encuentra en etapa investigativa. En este caso se han realizado allanamientos, constituciones, pedido de informes y se realizaran tasaciones a 150 inmuebles.



2.- Caso Javier Díaz Verón: El ex fiscal general del Estado, fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento Ilícito, con medida de prisión domiciliaria por motivos de salud. El 31 de mayo pasado, se realizó un allanamiento en una casa ubicada a lado mismo de la vivienda del encausado sobre las calles Centenario casi Fernando de la Mora de Asunción.



3.- Caso Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod: Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo imputaron por lesión de confianza, en carácter de instigador, al senador Javier Zacarías Irún. Por este caso, los agentes del Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva. También la ex intendenta destituida de Ciudad del Este y esposa del parlamentario, Sandra McLeod, fue procesada por lesión de confianza. Además, el legislador cartista cuenta con un pedido de reapertura, de un caso por enriquecimiento ilícito, que fue denegado por el juez Marino Méndez y que fue apelado por la Fiscalía.



4.- El caso Justo Cárdenas: El ex titular del Indert, se encuentra imputado y con medida de prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito. La Defensa solicitó revisión de medidas, y fue rechazada por lo que sigue en prisión. Según la imputación, Cárdenas aparentemente ha tenido egresos que superan a los ingresos considerando no solo los de la función pública, sino también en la parte privada. El mismo constituyó #rmas y compró vehículos. Entre julio de 2008 a julio de 2018 tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y un egreso de G. 8.009.595.082, lo que da la diferencia sin justificación legal de G. 2.644.701.082.



5.- Caso Detave: Doce personas están imputadas por contrabando, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, entre ellos el general Ramón Benítez, ex director del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE), quien tiene medida de prisión preventiva, tras un operativo encabezado por los #scales René Fernández, Jose#na Aghemo y Luis Piñánez.



6.-Caso Darío Messer: El empresario brasilero cuenta con orden de detención nacional e internacional. Otras 4 personas se encuentran imputadas desde mayo de 2018. Desde ese tiempo, las empresas, estancias, vehículos, inmuebles, los activos bancarios, #nancieros y bursátiles pertenecientes a Messer y cuyo valor se estima en unos USD 100.000.000, fueron embargados y secuestrados a pedido del Ministerio Público, y se encuentran bajo la administración y custodia de la SENABICO.







Etapa investigativa

1.- Caso Miguel Cuevas: El fiscal Luis Piñánez aseguró que continúan los trabajos de investigación en el proceso abierto en contra del diputado colorado. La representación

fiscal, aguarda los resultados de las pericias realizada a los 14 inmuebles. Cuevas está bajo la mira del Ministerio Público por los supuestos casos de enriquecimiento ilícito y lesión de con#anza durante su gestión como gobernador de Paraguarí.



2.- Caso Albino Ferrer: El Ministerio Público avanzó en la investigación, y ya realizó tasaciones de 22 inmuebles ubicados en San Lorenzo y Nueva Italia, en un 85%, faltando un 15% y la conclusión final. También llevó a cabo la correspondencia de la declaración Jurada de Bienes, solicitó informes de datos a diferentes entidades financieras y comerciales. La denuncia del caso fue realizada por los concejales Federico Franco Alfaro, Elvio Caballero, Alberto Quintana Y Osvaldo Gómez.



3- Caso Alejandro Urbieta: El Ministerio Público asegura que avanza en las diferentes causas abiertas sobre el intendente de Concepción, entre ellos, por supuestos hechos

punibles cometidos durante su administración, y varias diligencias durante el proceso de venta del Puerto Municipal o Puerto Nanawa a la firma TLP SA.







Narcotráfico y Crimen Organizado – Imputados

1.- Operativo Berilo: Fueron imputadas 38 personas, entre ellos figuran: el diputado colorado Ulises Quintana, agentes policiales, #scales y funcionarios antidrogas, quienes supuestamente formaban parte del mismo esquema y grupo criminal. Todos se encuentran con medidas de prisión preventiva. El presunto líder del grupo criminal es Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, según el Ministerio Público.



2.- Operativo Austral: En este operativo están 6 personas imputadas, con medida de prisión preventiva. Hay varias aeronaves incautadas.



3.- Allanamiento en Hugua Guazú: Se imputó a 12 personas por trá#co de drogas, entre ellos 6 efectivos policiales. Además se incautaron una aeronave, armas de fuego y un cargamento de cocaína, que pesó 302 kilogramos.



4.- Caso Samura: Teófilo Samudio, alias Samura, líder del corredor San Pedro, Chaco y Concepción, para el trá#co de drogas internacional, fue detenido junto a otras 12 personas, quienes fueron imputadas y se encuentran con medida de prisión preventiva.

Embed