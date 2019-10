Fiscalía congela denuncias contra ex autoridades del Este

El avance de las investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante gestiones administrativas anteriores a la actual administración departamental, a cargo del abogado Roberto González Vaesken, no muestra muchos resultados; no al menos con la celeridad esperada.

Se realizaron las denuncias de los hechos irregulares encontrados y documentados en la institución, aseguró el abogado César Saifildin, actual asesor jurídico de la Gobernación de Alto Paraná.

Explicó que se han realizado las denuncias en el Ministerio Público, una de ellas, se refiere a la escuela Juana María de Lara, donde presuntamente se pagó y se recepcionó una obra inconclusa. El caso se inició en Ciudad de Este, cayó en la Unidad I, de la Fiscalía, luego fue remitido a la capital del país, a la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Luego volvió a Ciudad del Este y rápidamente fue remitida otra vez a Delitos Económicos de Asunción, porque según las explicaciones, tiene relación con otra causa donde se investiga a la familia Zacarías Irún.

“De allí nuevamente a la Fiscalía General. Desde este último punto no sabemos en qué unidad se encuentra. La verdad que no tenemos el resultado esperado de las autoridades del Ministerio Público y tampoco del Tribunal de Cuentas”, indicó.

La denuncia menciona que Fernando Schuster, ex gobernador de Alto Paraná, autorizó el pago de G. 483.252.200 a la empresa SOMA SA, por refacciones de un pabellón de ocho aulas, más la sala de dirección de la escuela, ubicada en el km 7,5, de Ciudad del Este, a pesar de que las tareas todavía no concluyeron. Las obras no avanzaron según el contrato y recién culminaron el año pasado, aunque ya se habían pagado por las tareas.

Otra denuncia presentada ante el Ministerio Público fue por los presuntos delitos contra el patrimonio, contra la prueba documental, contra el ejercicio de las funciones públicas y otros, que afectan al ex secretario de Obras Ronny Javier González y Nelly Noelia Rojas Benítez, representante de la firma Servi-Tecni SA, la cual fue adjudicada para obras (refacciones y otros) del Auditorio Municipal Mauro Céspedes (Arte y Oficios) por un monto de G. 1.432.030.000, por la Gobernación del Alto Paraná.

“Sobre esta causa, el 29 de julio de este año, la Fiscalía solicitó los informes de los documentos respaldatorios de restauraciones a la representante legal de la empresa. Mediante nosotros, la Fiscalía cumplió esta tarea. Continúa en etapa de investigación. Hasta ahora no hay nada llamativo en la investigación”, explicó Saifildin.

AUTOMOTOR. Otro de los hechos denunciados guarda relación con el Parque Automotor. Se encontraron maquinarias sin motor, sin caja, sin ruedas, sin accesorios. Son 17 vehículos automotores y maquinarias pesadas que figuran en esta denuncia. Los hechos denunciados fueron por hurto y lesión de confianza, por el deber del cuidado de guarda que tenía el anterior jefe de Transporte departamental.

“Esta causa se encuentra en la Unidad II, de Ciudad del Este. Esto también está en fase de investigación. Ahora están designando un perito”, resaltó el abogado.



Pesquisas sobre rendición de cuentas

También están paradas las pesquisas sobre rendición de cuentas del periodo 2017, presentado por Justo Zacarías, que se encuentra en autos para sentencia. Todavía no se ha resuelto por falta de integración del tribunal. Lo mismo ocurre con la rendición de cuentas del 2018. Ambos en el Tribunal de Cuentas de Asunción.

El abogado César Saifildin, asesor de la Gobernación, manifestó también que el mayor problema en la administración de Justicia en el Paraguay es la morosidad judicial. Los juzgados no están al día con sus expedientes, por un lado. Por el otro, el Ministerio Público, desde la imputación, tiene un plazo para presentar el requerimiento conclusivo, pero mientras no se realicen las imputaciones, el proceso no corre.

“Al fiscal adjunto de la zona le solicitamos que nos haga caso porque afecta a la ciudadanía y nos debemos a la comunidad. Hicimos nuestra parte. Estamos realizando urgimientos. Estamos pidiendo diligencias al Ministerio Público y no estamos teniendo la respuesta que deseamos. En varios de los casos todavía no se llamaron a los protagonistas de las denuncias, o sea, a los denunciados”, concluyó.