Fiscalía de Colombia da por "casi cerrado" el caso de Marcelo Pecci

“A poco más de un año del caso, nosotros tenemos en este momento casi en su integridad cerrada la teoría del caso”, afirmó el Barbosa.

También dijo que depende de la Fiscalía paraguaya para determinar a los autores morales del crimen de Pecci.

“En menos de un año hemos detenido a ocho personas que aceptaron cargos, cuatro ya fueron condenadas; dos están por ser condenadas”, precisó el fiscal general colombiano, quien calificó como “una investigación inédita” todos los procedimientos llevados a cabo por las autoridades de dicho país, en conjunto con la Policía y Fiscalía de Paraguay, para el esclarecimiento del caso.

Sin embargo, dejó en claro que hasta el momento no se pudo determinar de dónde se dio la orden de matar al fiscal Pecci. “No es posible aún llegar a esa línea de investigación hasta ahora. Estamos ahondando todos los elementos. Esperamos además que la Fiscalía paraguaya siga aportando y aporte elementos para saber también cuál es el camino. Por de pronto, la cooperación de las dos fiscalías se está dando de forma adecuada”, señaló.

Nuevo FGE. El titular de la Fiscalía colombiana relató sobre la conversación que mantuvo sobre el caso con el nuevo fiscal general del Estado Emiliano Rolón, de manera a reafirmar los lazos de cooperación entre ambas instituciones. “En la conversación que sostuvo con el nuevo fiscal paraguayo Emiliano Rolón también le expliqué de la importancia de la cooperación, la importancia de sostener los trabajos entre ambos países, y yo creo que lo que tenemos aquí en el presente es el diálogo institucional para poder avanzar en esto”, expresó.

Sobre ese punto, resaltó el diálogo que hubo desde un comienzo entre ambas instituciones, pero remarcó que hasta la fecha no se ha podido determinar de dónde vino la orden del asesinato del agente fiscal antidrogas.

Respecto a las supuestas vinculaciones de facciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) o del uruguayo Sebastián Marset, líder de una supuesta organización de tráfico de drogas y lavado de dinero en la causa, Barbosa indicó que no sabe de donde salieron esas supuestas hipótesis, ya que no hay una línea de investigación sobre esas sospechas.

“No, no tenemos ninguna línea de sospechas frente a esos temas, yo no sé de dónde sacó eso el presidente de Colombia, que no tiene nada que ver con una investigación criminal, y no es el fiscal general del país, yo no entiendo bien de dónde salió eso. Cuando estuve por Uruguay, también me consultaron eso y respondí que no hay ninguna relación. Y lo de Brasil tampoco”, dijo.

En ese sentido, indicó que la consulta que tendría para la Fiscalía paraguaya es qué avances tiene al respecto. “Yo le preguntaría también a la Fiscalía paraguaya cuáles son las hipótesis que ellos deben tener para que ellos también nos ayuden a determinar exactamente qué camino tiene”, afirmó Barbosa.

Sobre ese punto, remarcó que las autoridades colombianas ya esclarecieron el caso en su mayor parte, logrando las detenciones de los autores, de la logística y financistas, e incluso las condenas de la mayoría de ellos. Sin embargo, se aguarda por elementos con que cuenta la Fiscalía paraguaya para determinar al o los autores morales del crimen de Pecci.

“Yo creo que es una tarea que tiene que adelantar la Fiscalía paraguaya (saber quién ordenó matar a Pecci)”, precisó.

Mencionó que a partir de los elementos que se desprenden de las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas podrían ser de ayuda para llegar a los autores morales.