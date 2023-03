Fiscalía cita para mañana a la presidenta de Perú a declarar

La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola (ex ministro de Defensa), el ex ministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el ex jefe de gabinete Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. AFP