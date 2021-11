Fiscalía de Brasil investiga a senador por el acta secreta

El portal de noticias Fórum de Brasil, se hizo eco de la investigación que reabre el caso que generó una crisis política y casi terminó en el juicio político de Abdo. Se salvó gracias al respaldo tuvo que de Honor Colorado, en Diputados.

La investigación civil apunta a indicios de probidad administrativa en beneficio de la empresa brasileña vinculada a Giordano.

De acuerdo a los datos, hubo un maniobra para beneficiar a la firma brasileña con la comercialización de la energía en base a las tratativas realizadas hace dos años.

Supuestamente benefició a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Un representante del gobierno habría maniobrado una modificación en el nuevo contrato de Itaipú con el objetivo de beneficiar a la empresa Leros que forma parte del grupo económico de Bolsonaro.

el intermediario. El portal brasileño menciona que el senador y empresario Giordano fue mencionado por el abogado Joselo Rodríguez cuyo nombre salió a luz en medio del escándalo con derivaciones políticas vinculando con el vicepresidente Velázquez. Era una especie de intermediario en medio de las negociaciones que se dieron con la empresa.

La información apunta que Giordano ocupó la banca en el Senado en reemplazo de Major Olímpio en marzo pasado. Este último falleció de Covid. Ambos llegaron a venir a Paraguay el 11 de marzo de 2019 y participaron de reuniones desarrolladas por la Cancillería de Paraguay y Brasil.

archivado. El caso del acta secreta en Paraguay prácticamente está congelado en la Fiscalía General del Estado.

Los integrantes de la campaña Itaipú 2023 habían reclamado a la fiscala general Sandra Quiñónez, por la falta de resultados y ningún imputado. Esto a pesar de que el daño patrimonial al Estado hubiera llegado a cerca de USD 250 de acuerdo a la Comisión Bicameral del Congreso.



Nicanor critica precariedad laboral en campaña impulsada por ANR



Juan J. Brull

Ñeembucú

El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, sigue aprovechando los actos oficiales para fustigar al cartismo.

Ayer, durante la ceremonia realizada en Ñeembucú, primero criticó las ferias de empleos que suele realizar la ANR para buscar trabajo a los jóvenes. Esto es propiciado por Enrique López, quien responde al cartismo.

Nicanor advirtió que la ANR no debe legitimar la concesión de empleos precarios a los jóvenes o legitimar a los que explotan la precariedad laboral al amparo del partido y que digan que están dando empleo.

Luego le dedicó su turno al candidato presidencial de Honor Colorado, Santiago Peña, quien destacó la importancia de la meritocracia. Al respecto, Duarte Frutos precisó que miles de jóvenes no pueden llegar a la universidad porque no tienen recursos sociales.

“Entonces, la meritocracia con inequidad social agrava la injusticia social y genera resentimientos”, dijo Duarte Frutos.

El presidente Mario Abdo y el vicepresidente, Hugo Velázquez, luego inauguraron una seccional en Laureles, que lleva el nombre el padre del presidente, quien fue secretario privado del entonces dictador Alfredo Stroessner.