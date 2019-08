Fiscala pide orden de captura para refugiada en Uruguay

La fiscala Teresa Sosa pidió una orden de captura internacional a la jueza Lici Sánchez en contra de la ex estudiante María Belén Whittingslow Castañe, por no presentarse a la audiencia preliminar en el marco de la causa que investigó los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba, por la presunta compraventa de notas en Universidad Católica de Asunción (UCA).