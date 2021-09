Fiscala investiga intento de rapto a joven en San Lorenzo

Víctor Ramón Lovera Torres (24) denunció que salió de su casa, ubicada en el barrio Barcequillo, manejando su camioneta Toyota Hilux.

Según su versión, en un momento, se dio cuenta de que estaba siendo seguido por un vehículo Toyota Premio.

Lovera Torres paró la marcha para bajar a comprar lomitos en un puesto que estaba instalado en la calle y cuando volvió para abordar su rodado, fue atacado por dos hombres encapuchados; uno de ellos le apuntó con un arma y le ordenó que pase al asiento trasero, mientras su cómplice se hacía cargo del volante.

“Me iban preguntando cosas al principio; después, en la última parte, ya no me dijeron nada, hicieron una llamada y no recuerdo exactamente qué dijeron, no escuché bien, pero dijeron ‘matale nomás ya y vamos a quemar su camioneta’”, relató el joven a Telefuturo.

Lovera Torres indicó que en todo momento iba con la cabeza agachada, no visualizaba a los hombres y que una de las personas hablaba con acento brasileño. Lo bajaron sobre la calle Manuel Chaparro y Ceferino Ruiz, y luego huyeron del lugar.

La víctima indicó a los intervinientes que los sospechosos podrían ser extranjeros, ya que mezclaban frases en español y portugués.

Víctor, una vez que fue bajado de su camioneta, fue hasta la comisaría de San Lorenzo para realizar la denuncia.

Se informó a la fiscala Viveros para iniciar las investigaciones.

Debido a que el vehículo tiene un sistema de seguimiento por GPS, fue monitoreado por los intervinientes. Los desconocidos abandonaron la camioneta sobre la calle Boquerón, en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa.