Fiscala del caso Mario Ferreiro negó acusaciones de influencia política

“Acá, en mi oficina, o allá, no se realizaron reuniones con políticos, ni en mi casa. Si recibí llamadas o visitas fueron de personas que trataron de interceder por el señor Ferreiro. Me reservo (a revelar quiénes son)”, dijo ayer.

DENUNCIA. La fiscala Cano fue denunciada por haber montado supuestamente la causa conocida como Asado de Fin de Semana, sobre un esquema de recaudación paralela, contra el ex jefe comunal, quien fue absuelto.

“No fue ningún montaje, no se montó este chat ni el juicio, mucho menos”, manifestó la agente, y dijo que se pondrá a disposición del JEM a través de un escrito, asegurando que los argumentos esgrimidos por Guillermo Ferreiro son falsedades.

“Antes de finalizar el juicio, ya personas, no sé si enviadas o si accidentalmente supieron, me hacen saber que hay mensajes míos con Camilo Soares que ellos iban a utilizar en mi contra. No lo dije antes porque no lo consideré necesario, pero ante la gravedad de todo lo que se está afirmando, no tengo por qué guardarme nada”, expresó.

Publicaciones periodísticas señalan un supuesto montaje judicial en el que participaron presuntamente la fiscala junto a Camilo Soares, ex ministro de la SEN y comunicador, y los políticos colorados Arnaldo Samaniego, Daniel Centurión, y hasta se mencionó al vicepresidente, Hugo Velázquez.

“Me hacen saber que hay mensajes míos con Camilo Soares que iban a usar en mi contra. Tengo la seguridad de que no intercambié mensajes... Jamás me llamó el vicepresidente de la República, eso es algo traído de los pelos, ni nadie de su entorno se interesó del tema”, señaló la fiscala a la emisora.

Detalló que el inicio de la investigación, la imputación, la intervención, todo se fundó sobre una grabación de audio, que se desarrolló en el domicilio de Alfredo Guachiré.

“Camilo Soares solicitaba eso a la Fiscalía (intervención). De saber, él sabía, porque al terminar su programa, él se instalaba en la Fiscalía para solicitar esa intervención... Yo tengo limitaciones dentro de mis funciones, tengo que ceñirme a lo que es mi obligación, saliendo de eso sí es un mal desempeño... Sobre lo que se publica, las capturas de los chats, no hay una vinculación mía”, subrayó la agente del Ministerio Público.