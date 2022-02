Fiscal tildó de vergonzoso que eliminen una orden de captura

“No tiene una respuesta jurídica estos hechos. Realmente es una vergüenza lo que dicen que pasó. No creo realmente lógicamente nada lo que dice este suboficial”, explicó a Monumental 1080 AM el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, sobre el supuesto error de un efectivo de eliminar la orden de captura con respecto al supuesto narcotraficante José Luis Bogado, herido en San Bernardino.

Sostuvo que habían activado desde el 2018 en el sistema la orden de captura, por narcotráfico. “Hemos hecho reiteraciones y actualizaciones, pero no manejamos el sistema de la Policía. Es una cuestión extremadamente rara, no es algo usual, no puedo atribuir como un error involuntario”, dijo Doldán.