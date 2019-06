Fiscal solicita desestimar el caso por desacato de Cartes

El fiscal Édgar Sánchez requirió ayer la desestimación de la denuncia por supuesto desacato en contra del ex presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara, porque el hecho investigado no constituye hecho punible.

El pedido fue sorteado y quedó en el juzgado a cargo del juez Miguel Tadeo Fernández, a quien justamente ayer se le levantó la suspensión que tenía.

En el caso, la jueza Lici Sánchez había remitido el caso a la Fiscalía General, teniendo en cuenta la denuncia que había hecho el senador Rodolfo Max Friedmann.

El mismo, en su carácter de titular de la Comisión Bicameral de Investigación conformada para indagar casos de lavado de dinero y conexos atribuidos a Darío Messer, convocó a Cartes para una declaración informativa.

La citación era para el 14 de diciembre del 2018, a las 9.00 horas. El ex titular del Ejecutivo presentó una nota para justificar su inasistencia, amparándose en el Código Procesal Civil y en la ley que reglamenta el artículo 195 de la Carta Magna.

JUEZ. El titular de la Bicameral comunicó la incomparecencia al juez Alcides Corbeta, que resolvió el 20 de diciembre del 2018 que es facultad de la Comisión convocarlo a la declaración y no del juez. Indicaba además que al magistrado le correspondía la aplicación de las sanciones.

Fue así que volvieron a citar a Cartes para el 18 de marzo, a las 10.30, donde de nuevo se excusó de asistir y señaló que contestaría por escrito. Esto fue comunicado a la jueza que remitió el caso a la Fiscalía.

Indicó el fiscal que tras la investigación, la incomparecencia ante la Comisión Bicameral no estaba prevista como delito.

Además, refirió que el desacato es a las órdenes judiciales, y estaba claro que la Comisión Bicameral no era una autoridad judicial.

Remarcó que por el principio de legalidad, al no estar previsto como delito, no era posible imputarlo.

Asimismo, remarcó el agente fiscal que, a pesar de no haber jurado, Horacio Cartes fue electo como senador de la nación, pese a que la Corte aún no se pronunció al respecto.

Con ello, señala que no le queda otra opción que solicitar la desestimación de la denuncia contra el ex presidente de la República, porque el caso no constituía hecho punible.