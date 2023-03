Fiscal recurre a la Corte, por ex agentes de Senad sobreseídos

Los ex funcionarios de la Senad son Ángel Almada (ex jefe regional) y Enrique Arrúa (ex agente especial) estaban acusados de brindar protección a los hermanos narcotraficantes Wilfrido y Rigoberto Bareiro Vargas.

FUNDAMENTAN. El fiscal adjunto reconoció que la fiscala Elva Cáceres se allanó al incidente en juicio, sin embargo, dijo que el Tribunal desconoció o ignoró que en ese momento estaba vigente una acordada de la Corte, por el cual estaban suspendidos los plazos en enero, en cuanto a actuaciones conclusivas.