Fiscal no descarta implicancia de más policías tras cruce de llamadas

El representante del Ministerio Público explicó que algunos de los uniformados contaban con más de cuatro teléfonos celulares, por lo que al ser peritados podrían surgir más informaciones relevantes e incluso la implicancia de otros efectivos policiales en la causa.

Asimismo mencionó que solicitó a la Superintendencia de Bancos, a Registros Públicos y Automotor que remitan informes con relación a los encausados de modo a corroborar si cuentan con bienes y si condicen con el salario que perciben.

De acuerdo a la investigación, los uniformados supuestamente recibían dinero de estructuras dedicadas al narcotráfico para dar cobertura ante posibles procedimientos o retención de parte de las autoridades investigativas, transmitir información y brindar protección.

Audios

Escandalosos audios dejan al descubierto la rosca corrupta en filas policiales, causante de que los narcotraficantes no sean detenidos por fiscales antidrogas y por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El jueves último este medio accedió a algunos audios entre el comisario principal Edelio Celso Loreiro Báez, ex jefe de la Comisaría Primera de Pedro Juan Caballero, con el supuesto narco Faustino Ramón Aguayo Cabaña, considerado líder de una organización criminal, así como de otros agentes implicados.

Ahora se reveló una comunicación entre el suboficial Mario Figueroa Velázquez y Gustavo Fleitas, quien sería coordinador de las operaciones en pistas clandestinas para el tráfico de estupefacientes, según comentó el fiscal interviniente.

Por otra parte, el martes último se realizaron una serie de allanamientos en forma simultánea en el marco del operativo Dignidad en forma conjunta entre el Ministerio Público, la Senad y la Policía Nacional.

Uno de los inmuebles que fue intervenido es una propiedad perteneciente a Aguayo de nombre San Ramón SA, situado en Sargento José Félix López. Además en Asunción, Pedro Juan Caballero y otros.



Escandalosa conversación telefónica entre un suboficial con un supuesto narcotraficante



"El karai ahora mismo no va a hablar con ustedes; dejó todo a mi cargo. Él quiere dar cinco y cuatro directo". Gustavo Fleitas, presunto narcotraficante.



"Esa misma cantidad es lo que otros tienen que dar; nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo ya". Mario Figueroa Velázquez, suboficial de Concepción.



“Te voy a pasar tu parte vía giro”. Gustavo Fleitas.



“Vamos a encontrarnos en persona por la orilla". Mario Figueroa Velázquez.



"Se fueron los señores hacia allá". Gustavo Fleitas.



"Escucho sobre eso, son 15 personas". Mario Figueroa Velázquez.



"Todavía no entré, estoy hacia arriba”. Gustavo Fleitas.



"Mantengan llaveado el portón para que no entren más los policías; pueden entrar y agarrarle a la gente, ya que no les estamos pagando más". Gustavo Fleitas.