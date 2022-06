Firman acuerdo de concertación de cara a  las elecciones presidenciales

El acuerdo político fue firmado por los diversos representantes de los partidos políticos opositores. Estuvieron presentes los precandidatos Efraín Alegre, Martín y Herminio Ruiz Díaz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ); Hugo Portillo y Soledad Núñez, independientes.

Estuvieron ausentes Esperanza Martínez, Euclides Acevedo y Kattya González. La última se encuentra realizando un recorrido por el interior del país. Mientras que Martínez y Euclides siguen analizando su posible participación y se les aguardará hasta último momento.

La novedad: el ex senador Hugo Estigarribia y su movimiento Republicanos Libres también formalizaron su adhesión.

Los partidos que firmaron el acuerdo de la concertación son el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Encuentro Nacional (PEN), Partido Patria Querida (PPQ), Cruzada Nacional, Hagamos, Partido de la A, Partido Democrático Progresista (PDP), Frente Amplio, Demócrata Cristiano, PPI y varios movimientos, entre ellos el del intendente de CDE, Miguel Prieto, Conciencia Democrática.

Al culminar el acto, Sebastián Villarejo afirmó que se trata de un hecho histórico y más aún por tratarse en el Día de la Paz del Chaco. "Por primera vez en la historia se ha firmado un acuerdo de concertación nacional para la presidencia de la República, nunca antes ocurrió", destacó a medios de prensa.

Dijo que el acuerdo es una estrategia para que se elija a la dupla que compita contra el continuismo, refiriéndose al Partido Colorado. "Debemos cambiar el Paraguay, vivir mejor es posible, defender la libertad y pensando en nuestra familia y en el gran pueblo paraguayo, llegar a una gran victoria en abril del 2023", expresó.

Sobre las posibilidades que otros candidatos opositores firmen el acuerdo, dijo que están "abiertos a que se acerquen todos los candidatos". "Acá hay que ser claros: El que se candidate por fuera de la Concertación le está haciendo juego al continuismo y eso no debe pasar, la Concertación es una elección", apuntó.

Mensaje. Por su parte, Soledad Núñez afirmó que este es un mensaje de esperanza al pueblo paraguayo. "No todo está perdido. La política no necesariamente es sucia, fea o lo que hemos visto durante estos años. Tenemos que involucrarnos si queremos que las cosas cambien. Tenemos que recuperar el Paraguay de la política, de quienes lo tienen secuestrado: Los poderes fácticos, la corrupción", comentó.

Sobre el anuncio de apoyar una sola lista de candidatos al Congreso Nacional con la diputada Kattya González, también candidata, adelantó que realizarán una conferencia para anunciar la lista de candidatos y fuerzas políticas que participarán.

Asimismo, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, enfatizó que la Concertación es el camino para derrotar a la mafia.

Admitió que hay una conversación con el precandidato Euclides Acevedo.

No todo está perdido. Tenemos que involucrarnos si queremos que las cosas cambien, debemos recuperar el país. Soledad Núñez, precandidata.

Estamos seguros de que van a venir los amigos del Frente Guasu, Euclides, saben que tienen las puertas abiertas. Guillermo Ferreiro, titular del PRF.

Es un día histórico, la Concertación ganará la presidencia para rescatar al país de la mafia. Édgar Acosta, diputado del PLRA.

Confiamos en que este es el proceso que nos llevará, de manera participativa, democrática, a ganar las internas. Sebastián Villarejo, presidente del PPQ.

Hasta el 27 aguardarán a Euclides y Esperanza Martínez

La Concertación Nacional se inscribirá ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mañana en horas de la mañana, según anunció ayer Guillermo Ferreiro, titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

Sin embargo, Ferreiro dice que es optimista en que tanto el ex canciller nacional Euclides Acevedo, como la senadora por el Frente Guasu Esperanza Martínez se unan a la Concertación antes del 27 de este mes, día establecido en el cronograma electoral para el reconocimiento respectivo ante el TSJE.

Según la resolución del máximo organismo electoral, los partidos y movimientos políticos reconocidos que acuerden concertaciones para las elecciones nacionales y departamentales, solicitarán al Tribunal Electoral competente el reconocimiento respectivo hasta las 19:00, del lunes 27 de junio de 2022, conforme al artículo 4 de la Ley Nº 3212/07.

“La situación real del Frente Guasu es que ellos nunca salieron de la Concertación. Quieren arreglar primeramente un proceso interno suyo, de debate de candidatos, y que luego volverían”, sostuvo Ferreiro.

Desde el FG informaron que hoy en mesa de presidentes de dicha agrupación se discutirá el tema de la Concertación.

“Hablé con Euclides Acevedo y me dijo que mientras no tenga reconocimiento de su partido, no quería acercarse aún. Hay posibilidades. Las bases de todos los grupos exigen no dividir más a la oposición”, agregó Ferreiro.

Euclides estuvo de gira este fin de semana por San Pedro exponiendo su candidatura a la presidencia de la República, en compañía llamativamente de Sixto Pereira, senador por el Frente Guasu.

Paraguayo Cubas es otro que también estuvo ausente ayer durante la firma del acuerdo, pero Cubas informó que se encuentra en Buenos Aires y que envió a un representante de su partido para la firma del acuerdo correspondiente.