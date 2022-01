Fiorotto solicita un nuevo tribunal para las elecciones

“Se debe garantizar para todos un proceso electoral transparente y con la legalidad en sus procedimientos y así tener candidaturas electas legítimas reconocidas por todos”, manifestó. Añadió que si uno de los sectores internos plantea el cambio de tribunal “quiere decir que ya no hay confianza en los actuales miembros”. “Desde mi punto de vista, sus integrantes no cayeron en inconductas e ilegalidades en sus actuaciones en los últimos comicios”, destacó.

Indicó que se debe consensuar sobre “jueces probos con el suficiente carácter para no someter a nadie en particular y no permitir que sean instrumentos para ser usados en beneficio de uno y en perjuicio de otros”. Apuntó que la consigna debe ser contar con un tribunal que sea garante de todos. Fiorotto también manifestó que será candidato a senador y su movimiento presentará también otras candidaturas.