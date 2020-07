Finalmente quien hurtó pomelos logró su libertad

Así, a Arnaldo David Kemal Alvarenga le dieron libertad con otras medidas. Tiene prohibición de salir del país y cambiar de domicilio, a más de que no poder acercarse en un radio de 200 metros de la casa del denunciante. Deberá firmar el libro de comparecencia obligatoria del 1 al 5 de cada mes.

En la cita estuvieron el juez López, el defensor público Eduardo Velázquez, que interinó a Blanca Ramírez, mientras que el imputado y la fiscala Carina Serón participaron vía telemática.

En la diligencia, Velázquez requirió la libertad ambulatoria, mientras que la fiscala se opuso a la libertad del encausado, quien está recluido desde el 17 de mayo pasado. La prisión se dictó al día siguiente.

El juez, al analizar el pedido, dijo que no ingresó a analizar las pruebas, ni el valor de las cosas, ya que no puede hacerlo en esta etapa. Indicó que no era un estudio de cambio de calificación, sino de revisión de medidas.

Alegó que al consultar a la Fiscalía, a casi dos meses del hecho, si seguía sosteniendo o haciendo mérito de la medida cautelar de prisión, la fiscala dijo que seguía sosteniendo los elementos de convicción y se ratificó.

Con ello, el juez alegó que la fiscala no argumentó la evolución de la investigación, y que tratándose de flagrancia, y a dos meses del ilícito, y un mes de la revisión, no se justificaba la prisión, por lo que admitió el pedido.

OPINIÓN. El abogado Jorge Rolón Luna y el senador Jorge Querey se refirieron al caso del hurto de pomelos.

“El caso de los pomelos es una muestra de lo podrido de nuestras instituciones, de lo peligrosos, discriminadores y ruines que son quienes ‘defienden’ a la sociedad. Los desvalidos son clavos para sus martillos, los poderosos, mientras tanto, no provocan ‘daño patrimonial’”, señaló.

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, también se refirió al caso. “El país a punto de incendiarse. Justicia de los pomelos. Ministerios que no ejecutan presupuestos de emergencia. Responsables públicos y privados impunes. Grandes delincuentes libres. Redes delictivas internacionales. Es lo más parecido a un estado con fracaso institucional total”.