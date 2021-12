Figuras de oposición aprietan el acelerador hacia el 2023

Las caras más visibles de la oposición con pretensiones presidenciales en 2023 son Efraín Alegre y Hugo Fleitas dentro del PLRA. Uno quedará en pie luego de las internas del PLRA. No obstante, como se habla de una coincidencia de presentarse en concertación junto con toda la oposición, una tercera chapa podría incluir la figura de la diputada centralina Kattya González, quien, al anticipar esta semana la presentación de un proyecto de concertación con sus objetivos y metodología, dio el salto hacia la posibilidad de ser la representante del tercer espacio.

Cada quien ha mostrado la coincidencia de que se debe unir a la oposición en una gran concertación. No obstante, la metodología de campaña de cada uno difiere sustancialmente.

Alegre representa el ala dura liberal que constantemente denuncia al Gobierno, pero descuida las fisuras en su partido. Si bien muchos valoran su experiencia y que haya resistido al proceso de enmienda impulsado por Horacio Cartes y siempre tenga presente la denuncia contra la corrupción en especial en pandemia, también es muy objetado en su administración financiera del partido.

Aún así su poderío electoral interno ha permanecido casi intacto, hasta ahora. De acuerdo con los resultados de las últimas internas donde derrotó a varias estructuras juntas articuladas alrededor del llanismo, Alegre tiene un fuerte respaldo de las bases del PLRA. No obstante, su poderío electoral también radica en las alianzas que ha sabido realizar y, teniendo en cuenta esto, producto de que uno de los más fuertes –el gobernador Hugo Fleitas– se separó de él para armar su propio proyecto, la fuerza de Efraín ya no es la que era meses atrás, por lo que se prevé la definición en la interna. Por su parte, Fleitas optó por hacerse fuerte dentro del PLRA, por lo que principalmente apuntó a realizar alianzas dentro con los principales sectores. Con un discurso de unidad logró reunir alrededor suyo a equipos antiefrainistas. De tener una estructura departamental ahora ya suma aliados tanto en Central, Canindeyú, Alto Paraná, etc.

TERCER ESPACIO. La diputada Kattya González sin duda es pieza clave en la oposición y su denuncia constante retumba semana a semana en Diputados. No obstante, su falta de experiencia a nivel nacional y su liderazgo circunscripto al Departamento de Central podrían ser su puntos flojos según varios actores de la oposición.

Aún así, González dio la semana pasada un avance importante en torno a su intención de representar al tercer espacio en la mesa de negociaciones de toda la oposición, señalando que nadie es dueño de la candidatura, y planteó incluso superar a los líderes desgastados.

De acuerdo con el mensaje lanzado por González tras dar a conocer al consejo de su partido el ideario de la concertación del tercer espacio, el propósito es iniciar una conversación con la ciudadanía y ofrecer alternativas, dado que el tiempo apremia y no pueden estar sujetos a que los liberales arreglen sus internas, aunque valoró la fuerza de dicho sector y rechazó que se realice concertación alguna sin los liberales.

La concertación debe quedar inscripta formalmente en junio de 2022.



Kattya González

Diputada del Encuentro Nacional. Se destacó en el periodo de pandemia por ser una de las principales denunciantes de la corrupción que imperaba en el Gobierno. Reivindica un acuerdo beneficioso para el país en el tema Itaipú. Busca una concertación del tercer espacio.



Hugo Fleitas

Gobernador de Cordillera. Partido: PLRA. Es la primera vez que se postula a un cargo de alcance nacional. Fue parte del oficialismo partidario, pero desde hace un par de meses anunció su candidatura y se pasó a la disidencia partidaria.



Efraín Alegre

Presidente del PLRA reelecto. Fue dos veces candidato a presidente de la República por sendas alianzas (2013-2018) y (2018-2023). Es líder de su propio movimiento, el Frente de Integración Liberal. Anunció su intención de postularse de nuevo.