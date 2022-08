Figuras de la Concertación creen que se allana camino para el cambio

No es alentador (el anuncio) y evidencian la debilidad de las instituciones que no hacen su trabajo. Efraín Alegre, presidente del PLRA.

Para Alegre, la noticia que sacudió el espectro político nacional ayer, con la designación de corrupto a Velázquez por parte de Estados Unidos, viene a confirmar lo que ya se sabía. No obstante, dijo que más que celebrar hay que tomarlo como una alerta ya que Paraguay pierde mucho por la falta de funcionamiento de sus instituciones.

“Primero un ex presidente como Horacio Cartes es designado por sus vínculos con el terrorismo y la corrupción; ahora la fortuna de Velázquez sindicada como producto de la corrupción. Ambas cosas sabíamos pero esta no es una situación alentadora si no que se pone en evidencia la debilidad de las instituciones que no hacen su trabajo (para investigar). Estos hechos de corrupción deben ser superados”, manifestó.

Añadió que estas designaciones afectan la imagen país por lo que considera que hay detrás “consecuencias terribles” a raíz de que se “ahuyenta la posibilidad de inversión extranjera, con lo cuál se generaría trabajo para los paraguayos”.

Consideró positivo que esta situación de paso a que con más fuerza reivindiquen acciones contra el crimen organizado, el lavado y demás crímenes conexos “que en este mundo globalizado ya no son tolerados en el concierto de las naciones democráticas”.

“Que sea esto una manera de mirar el Paraguay hacia el futuro, tenemos que terminar este modelo, tenemos que construir el verdadero Paraguay”, señaló el titular del PLRA.

Por su parte, el coordinador de la Concertación, Guillermo Ferreiro, dijo que la situación suscitada con la ANR, en la que dos de sus figuras están salpicadas por corrupción a los ojos del país del norte, deja en una situación inmejorable a la oposición con miras al 2023.

“Creo que somos la opción más viable, en base al diálogo la unidad para enfrentar a este grupo de criminales, terroristas, coimeros, porque eso dice el embajador, que tenemos un vicepresidente coimero cuando era fiscal. Y el otro, un ex presidente (por Cartes) que generó vínculos con el terrorismo e impidió el avance de causas judiciales. Tenemos una fiscalía que no se entera de estos casos”, resaltó.

Inadmisible. La senadora Esperanza Martínez, actual presidenciable por el Frente Guasu y Ñemongeta, lamentó que hoy en día deban ser representantes de otros países los que destapen la olla “porque las autoridades legítimas de la República del Paraguay no lo hacen (…).

Fíjense a qué punto hemos llegado en la política en Paraguay. Tenemos señalados significativamente corruptos a un ex presidente y a un vicepresidente de la República en ejercicio. Eso significa que la crisis está llegando a un estado que ya es inadmisible (…)”, resaltó la senadora.

