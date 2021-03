Fiestas y encuentros familiares son lugares que más registran contagios

Fiestas de cumpleaños, de casamientos, bautismos, encuentros familiares que involucran a otras personas fuera del núcleo. Estos son los lugares donde más se han detectado contagios, mencionó el viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Hernán Martínez.

El referente de Salud Pública no descarta que los ómnibus puedan ser otro sitio de transmisión del virus. Sin embargo, el tiempo de permanencia puede tener incidencia.

“Mirándolo de forma macro puede ser. Hay mucha gente, hay aglomeraciones ahí. Lo único que no se pasa demasiado tiempo dentro del ómnibus. En una fiesta uno está más de cuatro, cinco horas. Pero puede ser también un foco de contagio por la aglomeración y los espacios reducidos”, explicó Martínez.

ERRORES

Martínez mencionó que una de las causas del contagio tiene que ver con el alcohol. Mencionó que en las fiestas, por el efecto desinhibidor que produce, cuanto esto se da, la gente deja de usar tapabocas, comparte vasos, entre otros descuidos.

Con respecto a las aulas, aclaró que el problema no se da en las instituciones educativas. En muchas de ellas se cumplen con todos los protocolos y cuidados sanitarios.

“El problema es fuera de las aulas. Los chicos también participan de cumpleaños, participan de encuentros. O algún adulto trae, por decirlo, el virus de algún lado y le contagia a los chicos”, especificó.

La situación a nivel sanitario se complica cada vez más día a día, recordó Martínez. Por ello insta nuevamente, rogando, a que la población cumpla con el uso correcto de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado correcto de manos.

“Toda aglomeración es categóricamente un potencial riesgo de contagio”, advirtió. Martínez teme que en las semanas que vendrán, se dé una avalancha de pacientes con Covid positivo.

En cuanto a las internaciones, el promedio que se está dando es de 10 a 17 días, detalló el viceministro de Atención Integral a la Salud. Pero el tiempo de estadía en los hospitales puede ser incluso mayor si la situación del paciente se complica.

Recordó también que para hacer frente al actual panorama del sistema sanitario, ya no pasa por habilitar más camas en las Unidades de Cuidado Intensivo. “Ya se nos agotaron también los especialistas. No podemos poner a un no entrenado”, enfatizó.

ASCENSO

El responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, detalló que hubo un ascenso de casos en las últimas dos semanas, que está en el 40%.

“Nos esperan semanas difíciles. Las medidas que se toman son intermedias, esto puede ir escalando, vamos a ir evaluando y discutir las medidas que reduzcan las interacciones humanas. Cuanto más nos juntamos y sin protección el virus, se multiplica”, explicó el epidemiólogo.

Según las proyecciones que se manejan del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, el 1 de julio, Paraguay llegaría a las 8.477 muertes a causa del virus. El número de fallecimientos diarios podría llegar incluso a los 45.

