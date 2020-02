FG pretende recurrir a UE y embajadas por los traslados masivos

Recientemente culminó el período de tachas y reclamos respecto a la inscripción en el Registro Cívico Permanente, pero previo al cierre llovieron denuncias de supuestas traslados masivos. El más importante fue el presentado por el Frente Guasu, que denunció que unos 20.000 traslados de otros lugares a Asunción se hicieron de manera irregular. Debido a esto este sector pidió prórroga para el cierre de impugnaciones, pero el organismo electoral no concedió. Es más, representantes electorales tanto de la ANR y el PLRA respondieron en una nota que no ven ni carácter “especial ni urgente” para una convocatoria.

Así el Registro Electoral de la Justicia Electoral hizo caso omiso al pedido del Frente Guasu de realizar una prórroga al período de tachas y reclamos, y ahora la acción que pretenden los luguistas es recurrir a organismos internacionales para denunciar indicios de fraude preelectoral.

“Si el TSJE archiva la denuncia, hay que ir a la Comunidad Europea, a Embajadas acreditadas en nuestro país y denunciar la falta de transparencia de nuestro sistema electoral”, dijo en su cuenta de Twitter la senadora Esperanza Martínez.

CANDIDATO. El senador Jorge Querey, quien es precandidato para intendente de Asunción se hizo cargo de las denuncias de la supuesta existencia de “monos” en la confección del padrón.

“Cuando se empiezan a generar dudas –que no se aclaran– y las instituciones no responden, es donde empieza a caer la democracia, y con más razón, exista o no, crece el sentimiento de existencia fraude”, sostuvo.

Calificó de sospechosa la actitud de autoridades del TSJE, quiénes no atendieron las denuncias.