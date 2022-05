Ferreiro afirma que jurídicamente no está inhabilitado

Ferreiro dijo que se están discutiendo dos conceptos jurídicos que están relacionados, pero que son diferentes.

Refirió que la inhabilidad quiere decir que no puede ser candidato. “En ningún caso podés hacer de ninguna manera eso”, refirió. Luego está la inhabilidad relativa, que no se puede hacer hasta que deje de ser algo, como por ejemplo, los militares que están en carrera que no pueden ser candidatos a no ser que se retiren seis meses antes.

“Los dueños de comunicación masiva tienen que renunciar y dejar de dirigir sus medios”, dijo.

Agregó que la inhabilidad absoluta no puede corregir o superar una situación. Afirmó que luego viene la incompatibilidad, que menciona que no se pueden ejercer los dos cargos al mismo tiempo. “Ahí es donde se enredan todos los muchachos, según les conviene”, indicó el ex senador.

Explicó que la incompatibilidad es que no puede ser al mismo tiempo. Como ejemplo, mencionó el caso de un intendente y a la vez, senador.

“Nos enredados en una torre de Babel de ocurrencias, antojos y disparates”, sostuvo, aportando su punto de vista jurídico sobre el debate interno que empieza a tomar forma en medio de las internas de diciembre.



Jurídicamente, nada le inhabilita a Mario Abdo Benítez a candidatarse para ser presidente de su partido.

Adolfo Ferreiro,

ex senador y abogado.