Ferreira ratifica ante CBI que no se podía dejar de lado a ANDE

Incisivo. El ex titular de la ANDE declaró ayer ante la CBI.

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y Seguimiento del acta bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, presidida por el senador liberal Eusebio Ramón Ayala continuó ayer con la declaración del ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, quien ratificó que el documento firmado el pasado 24 de mayo trataba un tema muy importante como para dejar de lado a la Ande.

Agregó que el Anexo A del Tratado de Itaipú establece en su artículo 29 que se consulte a la Ande para resolver divergencias “y eso no se cumplió”. En efecto, el artículo señala: “Los casos no previstos en este Estatuto, que no pudieran ser resueltos por el Consejo de Administración, serán solucionados por los dos Gobiernos, con previo parecer de Electrobrás y de ANDE”.